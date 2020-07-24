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Tesla построит новую гигафабрику в США
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Сегодня в 09:40

Tesla построит новую гигафабрику в США

Tesla выбрала площадку для второго завода на территории США: ею стал техасский город Остин.

Завод площадью до 460 тысяч квадратных метров, в который будет инвестирован 1 миллиард $, расположится в 15 минутах от центра Остина и 5 минутах от международного аэропорта. Здесь будет создано до 5000 рабочих мест, зарплаты будут начинаться от 15 $ в час для малоквалифицированных рабочих.

Гигафабрика будет выпускать пикапы Cybertruck, грузовики Semi, а также легковые Model 3 и Y для восточной части континента.

Источник: dev.by

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#tesla #илонмаск
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