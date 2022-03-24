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Tesla открыла завод в Берлине
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Сегодня в 09:32

Tesla открыла завод в Берлине

Производитель электромобилей Tesla открыл свой первый завод в Европе — под Берлином. Всего это четвертая гигафабрика Tesla.

Новый завод называется Giga Berlin-Brandenburg.

На церемонии открытия немецкого завода Tesla покупатели получили первые серийные автомобили, изготовленные на предприятии: 30 электрокаров Model Y.

Tesla получила предварительное разрешение на запуск коммерческого производства на заводе в марте, что позволяет ей производить до 500 000 автомобилей на объекте в год.

Tesla надеется выпустить на новой гигафабрике максимум 30 000 электрокаров в первой половине 2022 года.

Источник: incrussia.ru

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