Tesla обновила дизайн электрокара Model S

Tesla объявила о первом с 2012 года обновлении дизайна для своего электромобиля Model S. Машина получила большую стеклянную крышу, широкий руль в форме бабочки и экран для пассажиров на заднем сиденье.

В новой модели также остался основной экран. Вместо вертикального он превратился в горизонтальный 17-дюймовый дисплей, который можно слегка поворачивать направо и налево. Напомним, что у Model 3 и Model Y экрана за рулем нет.

Суммарная мощность двух двигателей электрокара увеличена с 564 до 679 лошадиных сил. Дальность хода выросла с 647 до 663 километров при прежнем аккумуляторе емкостью в 100 кВт/ч.

Стоимость такой модели составит 79 990 $ (около 6 млн рублей). Ее продажи начнутся в марте 2021 года.

Источник: rb.ru