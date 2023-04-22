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Tesla, Hyundai и Ford: 10 популярных моделей электромобилей
440
Главный

20.04.2023

Tesla, Hyundai и Ford: 10 популярных моделей электромобилей

Электромобили набирают все большую популярность. Каждый год на рынке появляется много новых моделей. Помогаем разобраться в них и рассказываем о популярных авто.


Ford Mustang Mach-E

Модель, которая предлагает широкий выбор конфигураций и настроек. При покупке вы можете приобрести модель Premium — она обеспечена разными полезными функциями, или модель с повышенной производительностью — GT.

У Ford Mustang Mach-E привлекательный внешний вид, хорошо оборудованный салон с удобными гаджетами и большой запас хода. Представители компании Ford заявляют, что Mustang Mach-E может проехать более 500 километров до необходимости зарядки.


Tesla Model 3

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Электромобили от компании Tesla получают разные отзывы от пользователей, но стоит отметить факт: Model 3 сильно повлияла на рынок. Относительная доступность в цене, высокая производительность и большой запас хода сделали электрический автомобиль одним из самых продаваемых и известных.


Hyundai Ioniq 5

Кроссовер от Hyundai — один из лучших вариантов для покупки, если это ваш первый электромобиль. Все благодаря доступной цене и большому выбору опций, которые войдут в вашу итоговую комплектацию. Еще одна полезная функция — быстрая подзарядка. Если электромобиль будет питать 350-киловаттная станция, пополнить запас электричества можно пополнить всего за 20 минут.


Kia EV6

Легкий в эксплуатации электромобиль с максимальным запасом хода около 500 километров. А до 100 км/ч модель разгоняется за 3,5 секунды. В 2022 году модель получила премию «Европейский автомобиль года».

Еще одна особенность модели — проекционный экран с функцией «дополненной реальности», которая накладывает подсказки навигатора прямо на дорогу.


BMW iX

Во время своего представления BMW назвала модель «электрифицированным будущим». Это отличный повседневный автомобиль, который хорошо подходит как для поездок по городу, так и для дальних путешествий.

Модель имеет функцию быстрой подзарядки. Заряд батареи, которого хватит для поездки на 100 километров, можно пополнить за 10 минут, а получение полной зарядки займет менее 40 минут.


Rivian R1T

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Пикап с уникальными характеристиками Rivian — это один из первых электромобилей в своем классе. Машина оснащена двумя или четырьмя электродвигателями, в зависимости от модели. В самой мощной версии — впечатляющие 835 лошадиных сил. Отличительная черта — способность проходить через практически любую пересеченную местность.


Volkswagen ID.4

Электрический внедорожник, который сочетает в себе практичность, комфорт и достаточную дальность поездок. Максимальный пробег на одной зарядке — около 450 километров.

В 2021 году Volkswagen ID.4 стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года» — эту награду вручает группа автомобильных журналистов из более чем 20 стран мира.


Lucid Air

Современный электромобиль-седан, выпускаемый компанией Lucid с 2021 года. Модель класса люкс с объемным аккумулятором и компактными моторами может проехать рекордные 800 километров на одной зарядке.

Почти все управление автомобилем осуществляется через один из нескольких экранов, разбросанных по салону.


Nissan Ariya

Ariya расширяет линейку электромобилей от Nissan. Как и в других моделях, здесь отличное технологическое оснащение: функции помощи водителю, несколько экранов, на которых можно узнать всю необходимую информации об авто или посмотреть развлекательный контент.


Genesis GV60

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Электромобиль Luxury-класса для тех, кто ищет мощную и красивую модель. Genesis GV60 может разгоняться до 100 км/ч за четыре секунды, а экспресс-зарядка позволяет довести уровень батареи до 80% за 18 минут.

Часть салона выполнена из переработанных материалов, внутри есть цифровая приборная доска и мультимедиа-тачскрин.

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#машина #технологии #модели #электромобили #электрокар
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.