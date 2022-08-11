Телескоп «Джеймс Уэбб» заснял «звезду на краю Вселенной» — свет от нее шел до Земли почти 13 миллиардов лет

В начале августа 2022 года космическая обсерватория «Джеймс Уэбб» запечатлела объект «Эарендиль» или WHL0137-LS, который называют «звездой на краю Вселенной». Астрономы считают ее одним из основных кандидатов на звание самой далекой изолированной звезды.

Согласно наблюдениям ученых, «Эарендиль» существовала еще когда возраст Вселенной составлял лишь около 900 миллионов лет. Это означает, что свет от космического объекта шел до Земли почти 13 миллиардов лет.

«Джеймс Уэбб» уже собрал научные данные о звезде, используя приборы NIRCam и NIRSpec в ближнем инфракрасном диапазоне. Анализ полученной информации должен помочь ученым подтвердить или опровергнуть открытие.

Источник: tjournal.ru



