Telegram выпустил обновление с годовой платной подпиской и авторизацией через Apple ID

В крупное обновление Telegram вошли: авторизация с помощью Apple ID и Google ID, годовая платная подписка со скидкой, переводы целых каналов и групп с иностранных языков, контроль трафика и загружаемых медиафайлов и другое.

Появилась функция превращения любых стикеров и анимированных эмодзи в анимированные аватары для профиля, канала или группы. Для этого не нужна подписка. В обновление вошли 10 новых наборов эмодзи и новые интерактивные эмодзи.

Пользователи Telegram Premium смогут переводить с иностранных языков целые каналы, группы и чаты. Также теперь возможно авторизовываться в Telegram без СМС — с помощью Apple ID или Google ID.

По итогам 2022 года аудитория Telegram выросла с 25,5 млн до 48,8 пользователей за год.

Источник: incrussia.ru