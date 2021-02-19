Telegram разместит облигации на 1 млрд $

Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум 1 млрд $ через конвертируемые облигации среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. С момента запуска в 2013 году Telegram не использовал монетизацию и финансировался на личные деньги Павла Дурова.

Размещение облигаций Telegram проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет 50 млн $.

Организатор размещения — сам Telegram, а агенты — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Право отбирать инвесторов остается за Telegram.

Облигации выпустят на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7-8% от суммы долга. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения.

Источник: incrussia.ru