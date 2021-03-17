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Telegram привлек 1 млрд $
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Сегодня в 11:17

Telegram привлек 1 млрд $

Telegram Group впервые разместила собственные облигации и привлекла на рынке 1 млрд $. Бонды размещены до 2026 года под 7% годовых, первая купонная выплата намечена на сентябрь 2021 года.

Минимальный лот для участия составлял 500 тыс. $, номинал одной бумаги —1 тыс. $.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов.

Telegram закончил сбор заявок инвесторов 10 марта. Тогда источники Forbes сообщили, что компания может увеличить объем размещения облигаций до 1,5 млрд $ из-за ажиотажного спроса инвесторов. По их словам, они подали в два раза больше заявок на облигации, чем планировала разместить компания.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #telegram #инвестиции #деньги
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