AGGE Almaty Geek Game Expo пройдет в Алматы

Almaty Geek Games Expo — казахстанский конвент фантастики, фэнтези, поп-культуры, комиксов и компьютерных игр, проводящийся в формате ComicCon и подобных ему конвентов. В этом году конвент такого рода впервые проводится в Казахстане.
AGGE — это сплав тематической выставки, сценического шоу и сопровождающих их мастер-классов, интерактивных стендов фантастических вселенных, киберспортивных турниров, конкурсов, новинок настольных и компьютерных игр, аллеи авторов и игротеки, площадка для общения, стенды издателей и разработчиков, презентаций и творческих встреч с участием приглашенных гостей.
Тематика фестиваля: научная фантастика, комиксы и игровые вселенные, мировые франшизы, фэнтези, мистика, ужасы, стимпанк, социальная фантастика и другие жанры, вне зависимости, воплощены ли они были на экране, написаны в книге, нарисованы в комиксе, сконструированы в виртуальном мире или вписаны в правила настольной игры.
Конвент освещает и отечественные издания. Разработки и фильмы этой тематики и открыт к сотрудничеству с авторами, издателями и разработчиками.
Фестиваль делится по тематическим зонам: гейм индустрия, киберспорт, ретро-игры, комиксы, кино и сериалы, аллея иллюстраторов, настольные игры, аниме, косплей, ярмарка.
Планируемое количество гостей мероприятия за два дня — 30 000.
Гостями фестиваля станут:
— Денис Колесников, голос студии «Кураж Бомбей»
— Денис Оптимистер, Youtube блогер, директор издательства комиксов АУФ
— Мадибек Мусабеков, комикс-деятель, сценарист, художник
— Мурат Дильманов, иллюстратор, карикатурист
— Артем Габрелянов, основатель издательства Bubble
— Евгений Яковлев, художник
— Макс +100500, Youtube блогер
— Shirogane Sama, косплеер
— Tomushka, Томирис, тиктокер из Yolo House
— Руслан Хубиев, директор издательства «Рамона», комикс коллекционер.
Приглашенные гейм блогеры и стримеры: Q.Bro,Kiga4bek, Duka, KAZGAMER, RONIN, ROX, AdikKz, Gonzo, Off.Page.
Приглашенные киберспортивные команды: Konina Power, Energy Gaming, Rukh Esports, SLY Machine, Mind Games.
Дата мероприятия: 3-4 декабря 2022 года.
Место проведения: Атакент Экспо 9,10,11 павильоны, Алматы.