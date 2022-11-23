AGGE Almaty Geek Game Expo пройдет в Алматы

Almaty Geek Games Expo — казахстанский конвент фантастики, фэнтези, поп-культуры, комиксов и компьютерных игр, проводящийся в формате ComicCon и подобных ему конвентов. В этом году конвент такого рода впервые проводится в Казахстане.

AGGE — это сплав тематической выставки, сценического шоу и сопровождающих их мастер-классов, интерактивных стендов фантастических вселенных, киберспортивных турниров, конкурсов, новинок настольных и компьютерных игр, аллеи авторов и игротеки, площадка для общения, стенды издателей и разработчиков, презентаций и творческих встреч с участием приглашенных гостей.

Тематика фестиваля: научная фантастика, комиксы и игровые вселенные, мировые франшизы, фэнтези, мистика, ужасы, стимпанк, социальная фантастика и другие жанры, вне зависимости, воплощены ли они были на экране, написаны в книге, нарисованы в комиксе, сконструированы в виртуальном мире или вписаны в правила настольной игры.

Конвент освещает и отечественные издания. Разработки и фильмы этой тематики и открыт к сотрудничеству с авторами, издателями и разработчиками.

Фестиваль делится по тематическим зонам: гейм индустрия, киберспорт, ретро-игры, комиксы, кино и сериалы, аллея иллюстраторов, настольные игры, аниме, косплей, ярмарка.

Планируемое количество гостей мероприятия за два дня — 30 000.

Гостями фестиваля станут:

— Денис Колесников, голос студии «Кураж Бомбей»

— Денис Оптимистер, Youtube блогер, директор издательства комиксов АУФ

— Мадибек Мусабеков, комикс-деятель, сценарист, художник

— Мурат Дильманов, иллюстратор, карикатурист

— Артем Габрелянов, основатель издательства Bubble

— Евгений Яковлев, художник

— Макс +100500, Youtube блогер

— Shirogane Sama, косплеер

— Tomushka, Томирис, тиктокер из Yolo House

— Руслан Хубиев, директор издательства «Рамона», комикс коллекционер.

Приглашенные гейм блогеры и стримеры: Q.Bro,Kiga4bek, Duka, KAZGAMER, RONIN, ROX, AdikKz, Gonzo, Off.Page.

Приглашенные киберспортивные команды: Konina Power, Energy Gaming, Rukh Esports, SLY Machine, Mind Games.

Дата мероприятия: 3-4 декабря 2022 года.

Место проведения: Атакент Экспо 9,10,11 павильоны, Алматы.