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Telegram добавил возможность поддержки видеозвонков
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Сегодня в 11:39

Telegram добавил возможность поддержки видеозвонков

Групповые видеозвонки Telegram теперь поддерживают до 1000 зрителей.

В режиме видеоконференции одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана могут до 30 участников.

Telegram также повысил качество разрешения видеосообщений. Добавлены возможности развернуть видеосообщение на всю ширину чата, а также трансляции экрана в видеозвонках между двумя пользователями.

Новая версия мессенджера позволяет пользователям просматривать видеозаписи в ускоренном или замедленном режиме: 0.5, 1.5 или 2Х, Android также поддерживает скорость 0.2x.

Для запуска конференции пользователю нужно выбрать «Голосовой чат» в меню ⋮ в профиле группы, в которой он является администратором. После этого можно включить трансляцию видео. Для пользователей iOS кнопка «Аудиочат» доступна из профиля группы.

Источник: rb.ru

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