Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным числом участников

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция видеотрансляции с неограниченным количеством участников.







Видеотрансляции доступны в группах и каналах. Чтобы включить функцию, необходимо нажать кнопку «Видеочат» в профиле группы или кнопку «Трансляция» в профиле канала. Во время звонка можно демонстрировать видео с камеры или изображение с экрана.





Чтобы присоединиться к разговору, необходимо «поднять руку». Следом за этим администратор предоставит следующему участнику слово, и он сможет поучаствовать в трансляции.







