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Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным числом участников
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Сегодня в 10:43

Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным числом участников

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция видеотрансляции с неограниченным количеством участников.

Видеотрансляции доступны в группах и каналах. Чтобы включить функцию, необходимо нажать кнопку «Видеочат» в профиле группы или кнопку «Трансляция» в профиле канала. Во время звонка можно демонстрировать видео с камеры или изображение с экрана.

Чтобы присоединиться к разговору, необходимо «поднять руку». Следом за этим администратор предоставит следующему участнику слово, и он сможет поучаствовать в трансляции.

Источник: daily.afisha.ru


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#технологии #telegram #социальнаясеть #видеозвонок #неограниченноеколичество
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