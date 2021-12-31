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Telegram добавил в приложение реакции, перевод текста и защиту от спойлеров
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Сегодня в 14:17

Telegram добавил в приложение реакции, перевод текста и защиту от спойлеров

В новой версии Telegram появились реакции, перевод сообщений, защита от спойлеров, а также возможность генерировать QR-код со ссылкой на профиль.

Telegram первым запустил анимированные и интерактивные эмодзи. Теперь некоторые из них можно использовать в виде реакций.

В новом обновлении также появилась защита от спойлеров. Чтобы обсуждать новинки кинопроката, не опасаясь преждевременного раскрытия интриги, можно выделить часть набранного сообщения и применить форматирование «Скрытый».

Мессенджер также добавил функцию перевода на иностранный язык любого сообщения прямо в приложении. Возможность переводить текст сообщений можно включить в разделе «Настройки».

В новом обновлении можно также сгенерировать QR-код для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка.

Источник: incrussia.ru

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