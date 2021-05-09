TED. Где бесплатно учиться у выдающихся людей мира

Как все начиналось

TED — Technology Entertainment Design — это некоммерческая организация, которая занимается распространением идей, в форме коротких и мощных выступлений.

TED появился в 1984 году, когда Ричард Сол Вурман организовал первое мероприятие с Гарри Марксом. Несмотря на звездный состав спикеров и передовые темы, конференция прошла неудачно.





Вторую попытку Вурман и Маркс предприняли в 1990 году. На этот раз публика была готова к подобному формату. Конференция TED стала ежегодным мероприятием и привлекала людей из самых разных сфер. Среди докладчиков были ученые, философы, музыканты, деловые лидеры, филантропы и другие.

В 2001 году куратором проекта стал медиа-предприниматель Крис Андерсон. В работе он придерживался следующих принципов: вдохновляющий формат, содержательные выступления, поиск самых интересных людей в мире, готовых поделиться своей страстью. Идеи TED вышли за пределы Калифорнии.

Поэтому в течение пяти лет появилась конференция TEDGlobal, премия TED, серия аудио-и видеоподкастов TED Talks. Выступления, которые были опубликованы в Интернете оказались настолько популярными, что в 2007 году был запущен сайт TED, а у аудитории появился бесплатный доступ к идеям величайших мыслителей и учителей. Постепенно их начали переводить на другие языки.

В 2008 году появилась более бюджетная конференция TEDActive и формат TEDx, который дает право проводить локальные мероприятия под брендом TED. В 2012 году были запущены TED-Ed, TED Radio Hour.

Об особенностях проекта

TED.com — это платформа, дающая возможность, получать бесплатные знания от самых вдохновляющих мыслителей мира.





Цель проекта — распространение великих идей, которое поможет менять отношение людей к жизни, и в результате изменит мир. Все направления работы проекта направлены на то, чтобы массово распространять самые лучшие идеи в обществе. Платформа TED.com помогает людям по всему миру понять, какие вопросы есть сегодня на повестке дня и как создать лучшее будущее. В основе этой цели лежит убеждение, что нет большей силы для изменения мира, чем мощная идея.

Про контент

Выступления TED сегодня охватывают почти все темы. На сайте доступно более 350 разделов по алфавиту. Самые популярные: технологии, наука, дизайн, бизнес, инновации, социальные изменения, здоровье, окружающая среда, развлечения, будущее, коммуникации, личное развитие и другие.

В рамках проекта TED Open Translation Project волонтеры переводят популярные выступления на различные языки. Для этого была разработана система, которая позволяет жителям разных стран переводить свои любимые выступления на родной язык. Каждый текст перед публикацией проверяется другим участником проекта. Благодаря этому выступления переводят на более чем 100 языков мира.

Вы можете выбрать любой интересующий вас ролик, прочесть короткое описание и информацию о спикере, найти удобный для вас язык. Также вы можете легко поделиться выбранным роликом на любой площадке.





Помимо этого информацию можно потреблять с помощью мобильного приложения, радио, подкастов и других форматов.

Для кого

Платформа TED подходит тем, кто хочет дополнить свои знания в той или иной отрасли, узнать интересные факты, получить информацию об инновациях, которые люди внедряют в направлениях своей деятельности, а также для тех кто интересуется тем, как мыслят лидеры мнений, кто ищет новые идеи и задумки для своих проектов.

Что дает людям

Выступления и контент помогают людям не только вдохновиться и расширить свой кругозор, но и получить полезные знания и опыт, который можно применять в работе, бизнесе, образовании.





Сұлтан Кемелден, студент арабистики в Университете Коменского, Братислава





Платформа TED привлекательна своим охватом. Ее англоязычный сегмент содержит бесчисленное множество выступлений и лекций от профессионалов со всего мира на любую тему. К примеру, для студента направления языковедения вроде меня — это способ перенять опыт у выдающихся специалистов в области лингвистики и переводоведения совершенно бесплатно.

Как и любой учебный процесс, освоение новых знаний и навыков через TED требует сфокусированности и усидчивости. При этом, в отличие от университета, на этой платформе, все зависит исключительно от личной заинтересованности и вовлеченности.

Не думаю, что платформа TED может стать полноценной заменой классическому образованию. Но она может отлично его дополнить, способствуя расширению горизонтов и, предлагая альтернативные инструменты для решения тех или иных задач. В этом, по-моему, заключается одновременно наиболее сильная и наиболее слабая сторона платформы. Но, если правильно ее использовать, недостатки будут совершенно незаметны.

Я убежден, что благодаря TED получу немало полезного контента и, в дальнейшем, потому что на платформе все еще есть огромное количество материала, с которым мне хотелось бы ознакомиться.





Зияда Нурмухаммед, ученик 10 класса 10 гимназии имени Абая





Я смотрел на платформе TED выступления про химию, психологию, личный опыт из жизни известных людей. Выбрал ее, так как знал, что там много полезной информации от интересных личностей. Это помогает как традиционному обучению в области различных предметов, так и расширению общего кругозора.

Платформа крайне удобна при использовании. Из фишек можно отметить разделение монологов по разделам. Когда вы не знаете, что послушать, достаточно понять, какой именно раздел вас интересует.

Из преимуществ, так же могу отметить, что в приложении Ted есть возможность фоновой прослушки монолога. Кроме того, есть субтитры на различных языках.

Из минусов для тех, кто не знает английский — отсутствие озвучки на русском языке. Да и в большинстве выступлений нет русских субтитров.

В целом, контент необычайно полезен. Помимо прочего платформа помогает учить иностранный язык. Это и было основной причиной, по которой я начал ею пользоваться. При постоянном прослушивании речи на иностранном языке, ты начинаешь повышать свой уровень.





Жазира Жумасаева, учитель





Я слушала на TED лекции на разные темы. В основном, про образование и саморазвитие. Выбрала эту платформу, потому что она доступна и бесплатна. Удобна и проста в использовании.

Преимущества: разные спикеры и, соответственно, разные взгляды, советы и опыт. Недостаток: некоторые лекции не переведены на русский, но если знаешь английский, то проблемы нет.

Считаю, что это один из самых лучших проектов в сети, который подходит абсолютно всем.