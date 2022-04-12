Театр балета Бориса Эйфмана впервые выступит в «Астана Балет»

5 и 6 мая впервые на сцене театра «Астана Балет» зрителю представят балет «Анна Каренина» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Спектакль отмечен престижными театральными премиями «Золотая Маска» и «Золотой Софит». За эту постановку Борис Эйфман был удостоен международного балетного приза «Бенуа-де-ла-Данс» в номинации «Лучший хореограф».

«Анна Каренина» поставлена на знаменитые произведения русского композитора Петра Чайковского, к сочинениям которого хореограф не раз обращался в своей творческой работе.