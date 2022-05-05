Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kazahstanec-podaril-egoru-kridu-dombru
Казахстанец подарил Егору Криду домбру
76
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:06

Казахстанец подарил Егору Криду домбру

Четырнадцатилетний певец из Казахстана Тимур Тян, принимавший участие в девятом сезоне проекта «Голос. Дети» на Первом канале, подарил певцу Егору Криду домбру.


Такой подарок юный исполнитель решил преподнести своему наставнику после окончания проекта.

Тимур Тян из Кызылорды профессионально играет на 12 инструментах и является молодым композитором. Он учится в музыкальной школе для одаренных детей имени Жубанова в Алматы и планирует через год поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #подарки #егоркрид #домбра #голосдети
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Zoom появились маски
1222
Владелец «Додо пиццы» открыл в Москве первую кафе-донерную «Донер 42»
1656
«Король Лев» на казахском языке выходит в широкий прокат
1395
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.