Казахстанец подарил Егору Криду домбру

Четырнадцатилетний певец из Казахстана Тимур Тян, принимавший участие в девятом сезоне проекта «Голос. Дети» на Первом канале, подарил певцу Егору Криду домбру.

Такой подарок юный исполнитель решил преподнести своему наставнику после окончания проекта.

Тимур Тян из Кызылорды профессионально играет на 12 инструментах и является молодым композитором. Он учится в музыкальной школе для одаренных детей имени Жубанова в Алматы и планирует через год поступать в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Источник: tengrinews.kz