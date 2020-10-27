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Театр «Астана Балет» открыл продажи на премьерные спектакли
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Сегодня в 11:58

Театр «Астана Балет» открыл продажи на премьерные спектакли

Открыв восьмой сезон тремя благотворительными концертами для врачей, артисты театра «Астана Балет» начали подготовку к премьере сразу трех спектаклей, показ которых состоится 30 октября и 6 ноября. Продажа билетов на спектакли нового сезона уже началась и осуществляется только в режиме онлайн на сайте театра.

30 октября зрителей ожидает двойная премьера. В один вечер на сцене покажут новую работу приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте Longing, а также одноактный балет Дэвида Джонатана Instinct.

Еще одна премьера ожидает зрителей уже 6 ноября. На сцене столичного театра покажут одноактный балет «Желтораңғы туралы аңыз» казахстанского хореографа Анвары Садыковой.

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