Театр «Астана Балет» открыл продажи на премьерные спектакли

Открыв восьмой сезон тремя благотворительными концертами для врачей, артисты театра «Астана Балет» начали подготовку к премьере сразу трех спектаклей, показ которых состоится 30 октября и 6 ноября. Продажа билетов на спектакли нового сезона уже началась и осуществляется только в режиме онлайн на сайте театра.

30 октября зрителей ожидает двойная премьера. В один вечер на сцене покажут новую работу приглашенного хореографа театра Рикардо Амаранте Longing, а также одноактный балет Дэвида Джонатана Instinct.

Еще одна премьера ожидает зрителей уже 6 ноября. На сцене столичного театра покажут одноактный балет «Желтораңғы туралы аңыз» казахстанского хореографа Анвары Садыковой.