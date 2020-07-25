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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Ташкентский фестиваль рекламы TAF!Anti crisis пройдет 5-7 августа
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Сегодня в 10:33

Ташкентский фестиваль рекламы TAF!Anti crisis пройдет 5-7 августа

Все мероприятия пройдут онлайн на YouTube-канале MAKON ANTI CRISIS с 20:00 до 23:00.

С 5 по 7 августа пройдет Второй Ташкентский фестиваль рекламы TAF!Anti crisis. Об этом сообщили инициаторы проекта. Организаторами мероприятия выступили Антимонопольный комитет и Национальный маркетинговый центр. Генеральный партнер — банк «Асака».

В программе фестиваля: международный креативный конкурс TAF! ANTI CRISIS, вторая международная рекламная конференция, церемония награждения победителей конкурса.

Все мероприятия пройдут бесплатно и онлайн на YouTube-канале MAKON ANTI CRISIS с 20:00 до 23:00 с синхронным переводом на узбекский язык.

На международной рекламной конференция TAF! выступят 16 экспертов в области рекламы из России, Украины и Казахстана, работающие с ведущими мировыми брендами и получившие самые высокие награды на международных фестивалях.

Церемония награждения победителей и лауреатов креативного конкурса TAF! ABTI CRISIS состоится 7 августа. Жюри, в составе которого 8 зарубежных и 4 отечественных представителя сферы рекламы и маркетинга, определят победителей и лауреатов конкурса в 24 номинациях и 4 категориях: marketing, branding&design, creative, production&craft.

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#реклама #узбекистан #фестиваль
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