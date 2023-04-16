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Ташкент и Самарканд выбраны столицами СНГ в 2024 году
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Главный

Сегодня в 10:49

Ташкент и Самарканд выбраны столицами СНГ в 2024 году

Самарканд был объявлен культурной столицей, а Ташкент — молодежной столицей Содружества в 2024 году.

Также Минск выбрали спортивной столицей СНГ в 2023 году. А в 2024 году этот статус получит армянский город Гюмри.

Источник: inform.kz

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#молодежь #ташкент #культура #столица #самарканд
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