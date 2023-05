Talashin о том, как снимать ролики на миллионы просмотров и вырасти до 100 000 подписчиков

Недавно на YouTube-канале WEproject мы провели прямой эфир с Талгатом Бекмагамбетовым. Он поделились рекомендациями, которые помогут создавать трендовый контент.





Талгат Бекмагамбетов, город — Астана, travel-блогер, криэйтор, медиатренер, @talashin

О себе





В детстве я вдохновлялся творчеством старшего брата, который хорошо рисовал. Я тоже много рисовал, и постепенно это творчество переросло в фотографию. На первом курсе мы с другом купили фотоаппарат, начали его изучать, делать первые шаги в фото- и видеосъемке. Чуть позже я приобрел первый дрон. Сегодня у меня их семь.

Мой папа — тренер по каратэ. Он научил тому, что дициплина и регулярность тренировок может отточить любой навык. Поэтому все знания и скилы в съемке я получил сам, на основе информации в Интернете.

Но я не сразу начал карьеру в этой сфере. Раньше работал в Центральном аппарате КТЖ на хорошей позиции. В какой-то момент понял, что уже не хочу с утра до вечера находиться в четырех стенах и выполнять работу, которую, в принципе, может сделать любой обученный человек.

К 2021 году у меня уже была аудитория. За три года я собрал 10 000 подписчиков. А в марте опубликовал видео What is Kazakhstan. И за три дня на меня подписалось еще 10 000 человек. Я понял, что это мое, что я смогу масштабироваться и двигаться дальше. Поэтому поставил на себя и в апреле уволился. Съемка — это мой основной вид деятельности сегодня.

Как создавать вирусный контент





Идея ролика What is Kazakhstan принадлежит не мне. Есть крутой украинский видеограф Nazar Dorosh, который опубликовал у себя видео What is Ukraine. В его ролике были видео с дрона, и я подумал, что у меня тоже есть подобные кадры. Следующие два дня я собирал материал и смонтировал видео за одно утро. Сначала оно мне даже не особо понравилось, но, тем не менее, сразу стало вирусным. Так вышло, что в эти же дни Imanbek получил Grammy. В те выходные сторис казахстанцев состояли из двух новостей: моего видео и победы Иманбека. Я понял, что гордость за него и за нашу страну в какой-то степени помогла видео набрать еще больше просмотров.





Тогда в Instagram еще не было Reels и такой системы рекомендаций. Попасть в тренды и набрать полмиллиона просмотров было чем-то сумасшедшим. Много людей ставили лайки, писали комментарии, делали репосты и подписывались на мой аккаунт. Я почувствовал от аудитории теплый вайб и в последующем стремился повторить этот же эффект.

В марте 2023 года завирусился мой ролик This is Kazakhstan. Однажды утром мне написала подписчица, скинула видео про Пакистан, сказав, что я смогу сделать такое же про Казахстан. Она меня поддержала, и я за три часа смонтировал видео. Позже я дропнул казахскую версию, более длинную версию. Они тоже набрали хорошие просмотры. На момент публикации у меня было 47 000 подписчиков, а теперь 100 000.

Казахстанцы дружные, мы гордимся нашей страной. Поэтому два патриотичных ролика так понравились людям.

В интернете много трендов. И нужно либо вовремя влиться в один из них, либо создать свой тренд. Важны сама идея, музыка. Нужно ухватить внимание зрителя в первые три секунды.

Еще важно быть актуальным. Например, когда в Астане строилась новая мечеть, я сильно хотел туда попасть. Нашел нужных людей, договорился, сказал, что я сделаю классный контент и отдам его просто так. Меня предупредили, что до открытия ничего публиковать нельзя. Но зато в день открытия у меня уже был крутой материал. Это был актуальный контент, который был интересен большой аудитории.

Благодаря системе рекомендаций Reels мне пишут люди из Германии, США, Бразилии и даже из Кении







Еще одна фишка — найти и показать что-то очень красивое. Например, летом мне удалось снять пятнистых оленей в Катон-Карагае. Этот шестисекундный Reels легко разлетелся в Instagram.

Такой контент без слов — интернациональный. У него большой потенциал разойтись по всему миру. Благодаря системе рекомендаций Reels мне пишут люди не только из Казахстана, но и из Германии, США, Бразилии и даже из Кении.

О вдохновении





Все кадры я снимаю во время своих путешествий с друзьями. Мне просто хочется поделиться тем, что я вижу с другими людьми. Показать нашу красивую страну. И когда ты получаешь отклик, хочешь еще больше путешествовать и показывать прекрасный Казахстан. Поддержка людей бесценна.





На пресс-турах, презентациях новых гаджетов и других мероприятиях мы встречаемся с коллегами. Я общаюсь с ребятами не только из Казахстана, но и из Кыргызстана, Монголии. Люблю, когда нам удается собраться вместе и обсудить идеи. В ходе такого мозгового штурма рождаются крутые проекты. Мы поддерживаем и вдохновляем друг друга.

Про коллаборации и сотрудничество





С ростом аудитории стало поступать больше предложений от брендов о коллаборациях. Я стараюсь выбирать компании, которые несут правильные ценности и продукты, с которыми я могу работать нативно.

Недавно я работал с брендом Honor, также сотрудничал с Samsung, National Geographic, Lenovo Legion, KIA.

Для меня важно качество продукта. Тогда я могу показать его функции в деле, и это будет реально интересно и полезно подписчикам. Стремлюсь к тому, чтобы реклама была максимально нативной и честной.

У меня есть небольшая команда, с которой мы пишем сценарии, согласовываем его с заказчиком и сами снимаем контент. Мне нравится, когда идея от начала до конца находится в моих руках. Так я могу контролировать процесс и гарантировать результат. А долгая и детальная подготовка рождает хороший продукт.





Я стараюсь быть максимально экологичным и доносить правильную информацию. Аудитория реагирует положительно, люди оставляют хорошие комментарии.

Рекомендации

Важно тренировать насмотренность. Сформируйте свою ленту рекомендаций так, чтобы вам выходило больше видео по теме и работы других крутых авторов, а не только мемы и приколы. Моя лента состоит из сплошного вдохновения. Я всегда равняюсь на западных креаторов. Например, мне нравится @jacob, @samkolder, @johnny_fpv. Беру у них крутые идеи и преподношу по-своему.

Количество рождает качество. Чем больше пробуешь, тем более качественный контент создаешь.

Важна подготовка. Когда я впервые поехал на Бали, заранее нашел кучу крутых локаций, где хотел поснимать контент. Вся карта была отмечена точками для посещения. И я смог снять много крутого материала за короткий срок.

Самое главное — не расстраиваться, если не получается. Продолжайте пробовать и творить. Рано или поздно что-то залетит и потянет за собой весь остальной контент. Общая статистика тоже будет расти.