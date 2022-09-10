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Свобода, равенство и fun! Как по-новому посмотреть на мир с M&M’s®
26
Главная

01.01.2000

Свобода, равенство и fun! Как по-новому посмотреть на мир с M&M’s®

Создание мира, где каждый чувствует себя равным, уже в процессе. Компания Mars перешла от слов к делу и провела обновление бренда M&M’s®, сделав персонажей современнее и раскрыв их характеры с новых сторон.

Ребрендинг основан на фундаментальной ценности компании — веселье, ведь именно оно объединяют всех вне зависимости от различий. Обновленный подход призван вдохновить людей «создать мир, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».

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Кэтрин Слейт, руководитель отдела развития Mars Wrigley

M&M’s® уже давно стремится создавать красочные развлечения для всех, и эта цель служит более конкретной приверженностью тому, во что мы всегда верили как бренд: каждый имеет право наслаждаться моментами счастья, а веселье — это самый мощный способ помочь людям почувствовать свою принадлежность. Кто лучше сможет обеспечить миру больше моментов радости, усиливая в людях чувство причастности, чем M&M’s® — один из самых легендарных конфетных брендов в мире?

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В этом году перед поклонниками культового бренда M&M’s® предстанут персонажи с обновленной внешностью и более проработанными характерами. Свежий взгляд на героев призван показать важность самовыражения и уникальности каждого. Цветовая палитра бренда, получившая новые оттенки, и изменение форм и размеров драже доказывают, что веселье не зависит от внешнего вида. Голос и характеры персонажей станут «инклюзивнее, доброжелательнее и более объединяющими», оставаясь при этом такими же остроумными и веселыми.

Как отражение новых идей, герои драже стали более открытыми, лояльными и мудрыми. Они призваны показать, как важны поддержка и понимание того, что каждый человек ценен, а его мечты и потенциал должны быть реализованы. Важность самовыражения, готовность поддержки других и признание своих особенностей стали основой для обновленных характеров героев.

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Желтый, самый легкий и добродушный персонаж, продолжит поддерживать друзей своим оптимизмом и приобретет мудрость. Его лучший друг Красный станет более внимательным к другим, не затмевая всех, как раньше. У Зеленого будет больше свободы самовыражения таких внутренних черт характера, как уверенности и стремления к новым вершинам. Вместе с коричневым персонажем станут чаще действовать сообща, поддерживая возможности женщин. Оранжевый не будет бояться признать свою повышенную тревожность — открытость и смелость этого персонажа подчеркивает важность поддержки подобных проблем.

Уважение к инклюзивности мира и его разнообразию, рост и развитие, и, конечно же, веселье и приключения — такова новая реальность у бренда M&M’s®. Она призвана объединить людей, помогая им преодолевать барьеры и вдохновлять на достижения новых целей.

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Обновленный бренд M&M’s® будет включать в себя более современный взгляд на внешность наших любимых персонажей, а также более тщательную проработку их личностей с тем, чтобы подчеркнуть важность самовыражения».

Интересный факт, что теперь у персонажей будет больше групповых фото для поддержки командного духа и крепости уз. Символичный шаг, ведь бренд M&M’s® не понаслышке знает о важности совместной работы для покорения новых вершин.

Это история про каждого из нас — мы все разные, но нас объединяет твердое убеждение, что в любом месте веселее вместе!


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#ребрендинг #компании #бренд #ценности #mars
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.