Светлана Позова: «Я увидела, как цифры могут складываться в идею, и полюбила профессию бухгалтер»

О себе





Я партнер в бизнесе, которому уже почти 30 лет. Это семейный бизнес, мы с мужем основные владельцы, а двое наших детей работают на проектах компании.

Люблю профессию бухгалтер. Вопреки мнению некоторых людей, не считаю эту сферу деятельности скучной.

Я автор книг и статей. Работала главным бухгалтером, финансовым директором, отвечала за персонал. Прошла все ступени и сейчас делюсь своим успешным опытом. К примеру, моя книга «Бухгалтер, которому доверяют» не про дебет и кредит. Она о том, что нужно делать, чтобы стать человеком, которому будут доверять.

Некоторые говорят обо мне, что я человек-праздник. Люблю эстетику, хорошее настроение, люблю, когда людям комфортно. Начиная с 1994 года, создаю для бухгалтеров яркие, интересные события. С 2007 проводим «Всеукраинский бухгалтерский конгресс». Это не скучные семинары. Мы выбираем красивое место, кроме профессиональных семинаров и сессий проходят встречи со стилистами, врачами. Бухгалтеры — это в основном женщины, и мы хотим, чтобы кроме работы они могли получить пользу для собственного развития. Приезжают люди со всех регионов Украины, знакомятся, общаются, и это уже профессиональная семья, сообщество.

Некоторые говорят обо мне, что я человек-праздник



Не люблю сложности, не люблю, когда слишком серьезно, скучно. У нас и команда такая, мы делаем серьезные вещи не серьезно. И это помогает нам на протяжении многих лет.

О жизненных принципах

Первый принцип — легкость. В любом проекте, деле, области жизни нужно находить то, что дает тебе легкость. Мне дает легкость хорошее настроение, утренние ритуалы, общение с людьми.

Из первого принципа вытекает второй — не усложнять. Для меня важно, чтобы все было понятно и просто. Когда приходишь на новую работу, не знаешь, что где находится, как общаться с коллегами. Поэтому для нового персонала я создаю инструкцию и церемонии, благодаря которым они легко входят в коллектив.





Позитивно относиться к людям. Считаю, что каждый человек рождается хорошим и приходит в компанию без идеи сделать тебе плохо. Если он делает не так, как ты хочешь, значит, что-то не понял. Такое отношение помогает находить контакт с людьми и помогает во многих проектах.

Быть лидером для самой себя. Это значит иметь и развивать качества, которые помогают быть в тонусе. Не обесценивать свои достижения и не преувеличивать ошибки.

О людях в жизни

Человек не может существовать один: сначала семья, потом работа, город, страна и мир. Чем больше у тебя возможностей влиять на свое окружение, тем больше растет твое качество жизни.

Чем больше у тебя возможностей влиять на свое окружение, тем больше растет твое качество жизни



Мое первое близкое окружение — семья: муж и дети, которыми я горжусь. Мой супруг — лидер, не только в семье, но и в бизнесе. Он наш босс, который задает идеологию и стратегию. У него есть хорошее качество — он видит истинную причину проблемы. Он для меня первый человек, с которым я советуюсь, обсуждаю свои проекты и идеи.





Также на меня оказала влияние Ирина Хакамада. Это человек, который сделал сам себя. Мне нравятся ее рассказы о пути женщины-лидера и то, как она сейчас относится к своей жизни, как помогает людям. Я беру с нее пример.

О деятельности

Я работала экономистом, и мне нравилась моя деятельность. Однажды знакомый попросил меня помочь сделать годовой отчет. Несмотря на то, что ничего не знала, я взялась. Мне помог мой муж, он бухгалтер в третьем поколении, и он подробно и четко объяснил мне, что такое отчет. Я увидела, как цифры могут складываться в идею, и полюбила эту профессию. Поняла, что можно делать анализ, помогать развиваться бизнесу, потому что цифры — это факты, и бухгалтер на основании этих фактов делает настоящее творчество.





Нашему бизнесу в следующем году будет 30 лет. Мы начинали с того, что помогали бухгалтерам. У нас была разработка — программное обеспечение по созданию отчетности. Мы продвигали эту программу, и к нам начали обращаться с вопросами. Для проведения консультаций мы приглашали профессионалов и организовывали клуб. Дошли до того, что каждую неделю к нам приходило 500 человек. А со временем это сообщество только росло, появилось новое украинское законодательство, и нужно было правильно его комментировать. Мы собирали на единой площадке бухгалтеров и законодателей для того, чтобы обговорить все нерегулированные в законодательстве вопросы и находить решения. В 1994 году мы зарегистрировали печатное издание для бухгалтеров, и с того времени началась наша издательская деятельность по всей Украине.

Моя миссия — повышать престиж профессии, помогать бухгалтерам быть счастливыми и успешными людьми



Миссия бухгалтеров — сохранять и преумножать активы компании. Моя миссия — повышать престиж профессии, помогать бухгалтерам быть счастливыми и успешными людьми.