Студия Леонардо Ди Каприо подписала контракт с Apple о совместном кинопроизводстве

Леонардо Ди Каприо и принадлежащая ему студия Appian Way заключили эксклюзивный контракт с компанией Apple о совместном производстве фильмов и телевизионных проектов. В соответствии с договором, продюсерская компания, которой он руководит вместе с Дженнифер Дэвиссон, будет разрабатывать новые сериалы и фильмы для Apple.

Apple собираются инвестировать около 200 млн долларов в съемки картины Appian Way «Убийцы цветочной луны» по одноименной книге Дэвида Гранна. Драму собирается снимать режиссер Мартин Скорсезе. Apple, оплатившая большую часть бюджета картины, будет транслировать фильм, в то время как Paramount займется международным прокатом киноленты.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: ria.ru