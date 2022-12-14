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Студенты вузов Казахстана получат доступ к Coursera на казахском языке
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Сегодня в 10:34

Студенты вузов Казахстана получат доступ к Coursera на казахском языке

100 000 казахстанских студентов и пользователей получат доступ к платформе Coursera в ближайшие три года.

К январю 2023 года будут переведены и готовы первые 50 курсов. Ежегодно планируется переводить не менее 100 курсов. Также казахстанские преподаватели смогут размещать свои курсы на платформе.

В список первых 50 курсов попали в основном образовательные платформы ведущих вузов США, а также небольшая часть Гонгконгского университета науки и технологий. Теперь на казахском языке можно будет пройти курс математике для инженеров от известного профессора Джефри Роберта Часнова или образовательную программу по обнаружению кибератак от порфессора Грега Уильямса из университета Колорадо.

На платформе будут доступны курсы не только по техническим специальностям, но и в сфере бизнеса, экономики, менеджмента и исскуства.

Источник: bluescreen.kz

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