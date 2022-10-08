Студенты из Центральной Азии об учебе в лучших вузах Китая, Чехии, Польши, Австрии и Нидерландов

Universiteit van Amsterdam. О поступлении и об особенностях обучения в ведущем вузе Нидерландов









Гульден Тимур, 25 лет, город — Амстердам, Marketing Lead, @guldgoldie





Universität Wien. Об особенностях обучения в лучшем вузе Австрии





Гульдана Аметова, 29 лет, город — Астана, специалист по коммуникациям, linkedin

Schwarzman Scholars. О поступлении и особенностях учебы в лучшем вузе Китая





Магжан Советбек, 26 лет, город — Алматы, директор онлайн школы Dixi School, @soviet.back

Univerzita Karlova. О поступлении и обучении в лучшем и старейшем вузе Чехии





Шынар Махмудаева, 29 лет, город — Атырау, Project/Change Management, @shine_ar_21

Uniwersytet Warszawski. О поступлении и учебе в лучшем вузе Польши





Жахонгир Инагамов, 28 лет, город — Ташкент, Quality Assurance and Policy Officer, Head of Exam Unit, linkedin







Я подал документы именно в Uniwersytet Warszawski, потому что это исследовательский вуз. Среди преподавателей — лучшие практики своего дела.

Он входит в топ-500 лучших вузов мира.