Студенты из Центральной Азии об учебе в лучших вузах Китая, Чехии, Польши, Австрии и Нидерландов

Universiteit van Amsterdam. О поступлении и об особенностях обучения в ведущем вузе Нидерландов
Гульден Тимур, 25 лет, город — Амстердам, Marketing Lead, @guldgoldie
Я выбрала для себя программу: Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalization. По ней студенты проводили первый год в Aarhus University в Дании, второй — в вузе по специальности. Я специализировалась в Media and Politics, поэтому отправилась в Universiteit van Amsterdam.
Преимущество вуза — студенты могут выбирать любой предмет, который их интересует. Диапазон курсов, которые преподаются здесь, большой. У Universiteit van Amsterdam много медиа-партнеров как локальных, так и международных. А рядом учится большое количество выдающихся студентов, с которыми можно выстроить связи.
Подробнее по ссылке.
Universität Wien. Об особенностях обучения в лучшем вузе Австрии
Гульдана Аметова, 29 лет, город — Астана, специалист по коммуникациям, linkedin
Для меня особенность университета — волшебная библиотека. Почти как в «Гарри Поттере». А еще необычно осознавать, что в лекториях этого здания писал свои психоанализы сам Зигмунд Фрейд, один из выдающихся выпускников Universität Wien.
К преимуществам отношу качество образования. Здесь теория и практика идут рука об руку. Часто проводились гостевые лекции с профессорами из разных уголков мира. Я люблю этот университет и не вижу в нем недостатков.
Подробнее по ссылке.
Schwarzman Scholars. О поступлении и особенностях учебы в лучшем вузе Китая
Магжан Советбек, 26 лет, город — Алматы, директор онлайн школы Dixi School, @soviet.back
Я узнал о Schwarzman Scholars благодаря опыту казахстанца Алибека Нуркеша. Программа проходит в рамках Tsinghua University, «Азиатского Гарварда» и лучшего вуза Китая. Он занимает первое место среди университетов Азии и 14 место во всем мире.
Каждую неделю с выступлениями приезжают интересные люди. Нас посещали бывшие госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, президенты Анголы, Андорры и других стран. Часто спикерами становятся представители крупных компаний. Они дают презентации о возможностях трудоустройства.
Подробнее по ссылке.
Univerzita Karlova. О поступлении и обучении в лучшем и старейшем вузе Чехии
Шынар Махмудаева, 29 лет, город — Атырау, Project/Change Management, @shine_ar_21
Главный лайфхак — связать важность поступления на выбранную программу с вашим реальным кейсом из жизни. Когда Аdmission Сommittee видит, что вы заинтересованы, шансы повышаются. При этом ваше письмо не должно пересказывать резюме.
Я общалась со всеми иностранными студентами. Негативного опыта не было. Люди уважают личное пространство, присутствует чувство такта. Несмотря не то, что у каждого из нас были разная культура, языки, еда и традиции, вместе мы развивали наш подход к жизни.
Подробнее по ссылке:
Uniwersytet Warszawski. О поступлении и учебе в лучшем вузе Польши
Жахонгир Инагамов, 28 лет, город — Ташкент, Quality Assurance and Policy Officer, Head of Exam Unit, linkedin
Я подал документы именно в Uniwersytet Warszawski, потому что это исследовательский вуз. Среди преподавателей — лучшие практики своего дела.
Он входит в топ-500 лучших вузов мира.
Студенческая жизнь наполнена ивентами и практикой. Университет дает полную свободу действий. У нас было десять обязательных дисциплин и 15-16 дополнительных, которые я мог выбрать самостоятельно с любого факультета.
Подробнее по ссылке.