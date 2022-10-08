Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

studenty-iz-central-noy-azii-ob-uchebe-v-luchshih-vuzah-kitaya-chehii-pol-shi-avstrii-i-niderlandov
Студенты из Центральной Азии об учебе в лучших вузах Китая, Чехии, Польши, Австрии и Нидерландов
24
Главная
/
Возможности
/
Образование

08.10.2020

Студенты из Центральной Азии об учебе в лучших вузах Китая, Чехии, Польши, Австрии и Нидерландов

Собрали истории соотечественников об учебе в лучших вузах разных стран мира.


Universiteit van Amsterdam. О поступлении и об особенностях обучения в ведущем вузе Нидерландов

Гульден Тимур, 25 лет, город — Амстердам, Marketing Lead, @guldgoldie


 bd83a65c6dd852f654209cacc1789476.jpg

Я выбрала для себя программу: Erasmus Mundus Journalism, Media and Globalization. По ней студенты проводили первый год в Aarhus University в Дании, второй — в вузе по специальности. Я специализировалась в Media and Politics, поэтому отправилась в Universiteit van Amsterdam.

Преимущество вуза — студенты могут выбирать любой предмет, который их интересует. Диапазон курсов, которые преподаются здесь, большой. У Universiteit van Amsterdam много медиа-партнеров как локальных, так и международных. А рядом учится большое количество выдающихся студентов, с которыми можно выстроить связи.

Подробнее по ссылке.

Universität Wien. Об особенностях обучения в лучшем вузе Австрии

Гульдана Аметова, 29 лет, город — Астана, специалист по коммуникациям, linkedin


 6e39777f6edfbb90386bd2fdfc453776.jpeg

Для меня особенность университета — волшебная библиотека. Почти как в «Гарри Поттере». А еще необычно осознавать, что в лекториях этого здания писал свои психоанализы сам Зигмунд Фрейд, один из выдающихся выпускников Universität Wien.

К преимуществам отношу качество образования. Здесь теория и практика идут рука об руку. Часто проводились гостевые лекции с профессорами из разных уголков мира. Я люблю этот университет и не вижу в нем недостатков.

Подробнее по ссылке.

Schwarzman Scholars. О поступлении и особенностях учебы в лучшем вузе Китая

Магжан Советбек, 26 лет, город — Алматы, директор онлайн школы Dixi School, @soviet.back


ed608f53cc6bb668dca00d979e521eb4.jpg

Я узнал о Schwarzman Scholars благодаря опыту казахстанца Алибека Нуркеша. Программа проходит в рамках Tsinghua University, «Азиатского Гарварда» и лучшего вуза Китая. Он занимает первое место среди университетов Азии и 14 место во всем мире.

Каждую неделю с выступлениями приезжают интересные люди. Нас посещали бывшие госсекретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт, президенты Анголы, Андорры и других стран. Часто спикерами становятся представители крупных компаний. Они дают презентации о возможностях трудоустройства.

Подробнее по ссылке.

Univerzita Karlova. О поступлении и обучении в лучшем и старейшем вузе Чехии

Шынар Махмудаева, 29 лет, город — Атырау, Project/Change Management, @shine_ar_21


9394dfe9becd5072b19b4a226a619465.jpg

Главный лайфхак — связать важность поступления на выбранную программу с вашим реальным кейсом из жизни. Когда Аdmission Сommittee видит, что вы заинтересованы, шансы повышаются. При этом ваше письмо не должно пересказывать резюме.

Я общалась со всеми иностранными студентами. Негативного опыта не было. Люди уважают личное пространство, присутствует чувство такта. Несмотря не то, что у каждого из нас были разная культура, языки, еда и традиции, вместе мы развивали наш подход к жизни.

Подробнее по ссылке:

Uniwersytet Warszawski. О поступлении и учебе в лучшем вузе Польши

Жахонгир Инагамов, 28 лет, город — Ташкент, Quality Assurance and Policy Officer, Head of Exam Unit, linkedin


78d661d73cd1dc0fba58894e9578d8a2.jpg


Я подал документы именно в Uniwersytet Warszawski, потому что это исследовательский вуз. Среди преподавателей — лучшие практики своего дела.
Он входит в топ-500 лучших вузов мира.

Студенческая жизнь наполнена ивентами и практикой. Университет дает полную свободу действий. У нас было десять обязательных дисциплин и 15-16 дополнительных, которые я мог выбрать самостоятельно с любого факультета.

Подробнее по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образование #нашивмире #учебазаграницей
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 образовательных учреждений в США для русскоязычных детей
4671
5 стипендий в азиатские вузы, куда вы успеете подать заявку
7905
На кого учиться, чтобы быть востребованным через 10 лет. 8 профессий и где их получить
2030
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.