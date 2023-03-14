Студенты из Центральной Азии о том, как учиться во Франции и что такое программа Alternance

Поговорили со студентами из Центральной Азии об их опыте поступления в известный французский университет и учебы и работы во Франции.









Даниэла Ахмет, 24 года, город — Париж, Instrumentation & Control Command Engineer, @daniela.kh

О выборе вуза

Я всегда хотела учиться за границей. Франция была логичным выбором, так как я изучаю французский со школы. На момент моего поступления обучение во Франции по выбранной мной специальности было финансово доступным.

Я уехала во Францию в 2016 году, поступив на факультет Engineering Sciences в University of Strasbourg. В 2018 году уехала по обмену в McGill University в Канаде. Окончив бакалавриат во Франции, продолжила обучение в высшей инженерной школе Grenoble INP Ense3.

Во Франции есть отличия между университетом и высшей школой, особенно в сфере инженерии. Высшие школы считаются более престижными. Я выбрала Grenoble INP Ense3, опираясь на программу и рейтинг школы. Проходила обучение на программе Аlternance, которая позволяет учиться и работать одновременно. Компания Cegelec CEM, в которой я работала на тот момент, спонсировала мое обучение.

О поступлении

Поступление на бакалавриат было простым. Нужно было собрать документы: аттестат с оценками, результаты теста TCF на знание французского языка и мотивационное письмо. Важно иметь хорошее досье, уровень французского — минимум B2 и грамотно составленное письмо.

Поступление в магистратуру отличается. Мне нужно было подготовить CV, мотивационное письмо, рекомендации от профессоров, оценки за все семестры, а также пройти личное собеседование. Так как это высшая школа, важно было иметь высокий средний балл, свободно говорить на французском и хорошо пройти интервью.

Об особенностях обучения

В первый год магистратуры мы чередовали учебу и работу каждый месяц, во второй год — каждые два месяца. Третий год разделился на два полугодия. У нас был напряженный график учебы: с восьми утра до шести вечера каждый день, более сжатые сроки и намного больше ответственности.

Огромным преимуществом была возможность получать опыт работы во время учебы. Это дает много возможностей при выпуске, особенно если ты международный студент.

Об атмосфере

В Гренобле много интернациональных студентов, в отличие от других городов Франции. Центр Французских Альп знаменит университетами именно в технических областях. Карьерных возможностей в технической сфере много, поэтому найти работу в регионе можно быстро.

Чему научил университет

Университет дал мне хорошие знания и незаменимый опыт в индустрии, которые помогли мне получить работу в одной из самых крупных ядерных компаний в Париже.

Маржан Болебай, 25 лет, город — Париж, финансист, @makkkonya

О выборе вуза

Учиться во Франции была мечтой моей мамы. Когда мне было 14 лет, она записала меня на курсы французского и предложила поступать во Францию. В конце концов, я загорелась этой идеей.

На бакалавриат я поступала в University of Strasbourg на специальность «Экономическое и социальное управление» Факультета права.

По окончании бакалавра поступила в магистратуру на специальность «Корпоративные Финансы» в Парижскую Школу Бизнеса по программе Аlternance. Мое обучение оплачивает государство Франции и работодатель. При этом я получаю полноценную зарплату за три дня в неделю на работе и за два дня в школе.

О поступлении

Самое главное — выучить французский язык хотя бы на уровне B1-B2. Я отучилась во Французском Альянсе и сдала экзамен TCF, который требовался для поступления. Помимо теста на знание языка, нужно написать хорошее мотивационное письмо, где ты озвучиваешь свое желание учиться на конкретной специальности и почему тебе это интересно.

В магистратуру в Paris School of Business поступать было легче. Мне надо было написать мотивационное письмо, прикрепить свое резюме и пройти интервью.

Об особенностях обучения

University of Strasbourg — древний, знаменитый, сильный университет. Его в свое время посещал Гёте, который также учился на юридическом факультете. Но на сегодняшний день университет предлагает немного устаревшую программу обучения и полную автономию.

PSB — это трижды аккредитованная высшая школа бизнеса с профессорами исключительно докторской степени, с современным и гибким методом обучения.

Об атмосфере

University of Strasbourg и его библиотеки по всему кампусу были пропитаны историей, насыщены студенческой атмосферой.

В Парижской школе много социализации и интересных групповых проектов, а также бизнес-игр, которые учат критически мыслить.

В Страсбурге жизнь более умеренная, даже моментами скучная. В Париже же жизнь всегда кипит: все куда-то бегут, к чему-то стремятся и чего-то добиваются.

Чему научил университет

Жизнь и учеба во Франции дали мне возможность проявить себя в профессиональном плане, раскрыли мой потенциал и амбиции на максимум. У меня появилось постоянное желание становиться лучше, так как конкуренция здесь бешеная, особенно в Париже.

Камила Бегалиева, мне 26 лет, город — Париж, Product Designer, @begaliyeva

О выборе вуза

Я с детства любила рисовать и окончила художественную школу имени Кастеева. Когда искала страну для обучения, выбор пал на Францию. На момент моего поступления обучение в государственных учреждениях на французском языке было бесплатным. Я выбирала университет по специализации, рейтингу и предметам.

Я училась на бакалавриате в University of Strasbourg на факультете Visual Art & Multimedia Design. Затем продолжила обучение в магистратуре в школе Digital Campus в Париже, где изучала Digital Art Direction с уклоном на UI/ UX Design.

О поступлении

Для поступления на бакалавриат нужно выучить французский язык, написать мотивационное письмо, сдать экзамен на уровень В2, собрать портфолио и перевести нужные документы. В процессе поступления и изучения языка мне помогал Французский альянс.

Когда я поступала в магистратуру, писала мотивационное письмо, составляла резюме и портфолио, проходила интервью и сдавала вступительный экзамен. В мотивационном письме и на интервью важно подчеркнуть свои сильные стороны разными примерами из жизни и быть уверенной в своих силах и возможностях.

Об особенностях обучения

Магистратуру я искала с программой Аlternance. Государство оплачивает учебу, а работодатель также выплачивает зарплату. Это отличная возможность получить образование и опыт работы в своей профессии.

Об атмосфере

Жизнь во Франции насыщена различными культурными мероприятиями. Также я люблю гулять по улицам Парижа и наслаждаться красотой города и архитектурой.

В начале мне было сложно найти общий язык с французскими студентами. В Страсбургском университете не было никаких студенческих клубов и мероприятий, связанных с университетом.

Чему научил университет

Благодаря программе Аlternance я получила первый опыт работы в реальной среде и узнала, как применять приобретенные знания на практике. Для меня открылись новые возможности, и я благодарна этому опыту.