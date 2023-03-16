Сценарий для 4 сезона сериала «Мандалорец» уже написан

Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро подтвердил, что сценарий для 4 сезона шоу по «Звездным войнам» уже написан.

О 4 сезоне сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал в эфире программы французского канала BFM TV. Фавро отметил, что ему было важно работать над сценарием 4 сезона во время постпроизводства 3 сезона, чтобы сезоны сложились в одну полноценную историю.

Во время подготовки к 4 сезону «Мандалорца» Фавро старался поддерживать связь сериала с другими шоу вселенной «Звездные войны», включая проекты «Асока» с Розарио Доусон и «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу. Это значит, что в 4 сезоне «Мандалорца» могут появиться герои из «Асоки» и «Опорной команды». Или же на сюжет новой главы истории Дина Джарина и Грогу повлияют события, которые произойдут в сериалах «Асока» и «Звездные войны: Опорная команда».

Источник: soyuz.ru



