Сценарист и режиссер из Black&White о документальных фильмах и проектах, которыми гордится

Ксения Придатченко, 28 лет, город — Нур-Султан, сценарист и режиссер документальных фильмов и сериалов









О себе и городе Нур-Султан





Я рано повзрослела. В 13 лет поступила в казахско-турецкий лицей в городе Петропавловск, переехала из родительского дома в селе в общежитие, и с тех пор больше, чем на пару недель, туда не возвращалась.

Уже в девятом классе я знала, что хочу стать журналистом. Учителей и одноклассников это удивляло, потому что многие тогда сталкивались с трудностями в самоопределении. Я взяла лист со всеми профессиями и начала вычеркивать все, что мне не подходило. Так осталась только журналистика. Мне всегда было интересно рассказывать и придумывать истории, задавать много вопросов людям, редактировать видео в Movie Maker.

Мне всегда было интересно рассказывать и придумывать истории, задавать много вопросов людям, редактировать видео в Movie Maker







Я живу в столице уже десять лет. Здесь окончила журфак и начала свой карьерный путь. Я работала на телеканале Qazaq TV, писала об энергетике и экономике для онлайн-портала, вернулась на телевидение, чтобы заниматься сайтом канала и SMM, а после — встретилась с моим нынешним шефом Думаном. С тех пор я прошла путь длиною в пять лет от редактора до сценариста и режиссера докфильмов и сериалов.

Чтобы понять, как придумывать идеи, я училась в рекламной школе MADS. Режиссуре училась в киношколе «Снегири» и на курсах у казахстанской документалистки Кати Суворовой. Я не люблю учиться, но по-другому не получается. Хочется, чтобы получалось хорошо, и чтобы нравилось то, что получается в итоге.





Однажды мне сказали, что мы пришли сюда, чтобы раскрыть потенциал своей души. Я в это верю!

Столица у многих ассоциируется с чиновниками, госслужащими, политиками и национальными компаниями. Это отчасти правда, но также эти организации нуждаются в репрезентативности, чем столичные частные компании, как наша, и занимаются. Они предоставляют сложную канцелярскую информацию в формате видео и легких текстов.

Нельзя сказать, что здесь нет креатива. Он есть, но, возможно, он другой. Город полон фотографов, танцоров, художников, студентов творческих профессий, различных творческих курсов и клубов по интересам.

Но Нур-Султана крайне мало в художественном и документальном кино. Да, документальных фильмов, снятых здесь, много. Но они все больше про «Байтерек», «Хан-Шатыр», «Ак орду», а не про жителей города и сам город — как главный рассказчик событий.





Чем занимаются сценарист и режиссер

Любой проект начинается с вопроса: «Зачем?». Если не найти ответа для себя, то не найдешь его и для зрителя.

Есть два варианта развития событий в нашем офисе: клиент приходит со своей идеей или запросом, либо мы сами приходим к нему с готовой идеей. И здесь начинается работа сценариста, который «роет» вглубь темы. Чаще всего сценарист присутствует на всех стадиях развития проекта: поиск идеи, концепция, сценарий, съемка и монтаж.

Совмещать работу сценариста и режиссера сложно







Режиссер отвечает за визуальные смыслы в фильме. Информацию, которую рассказывает герой, параллельно можно «рассказывать» изображением в кадре, дополнять, делать историю глубже и понятнее.

Когда режиссер говорит: «Камера, мотор» и до момента пока он не скажет: «Стоп, снято», — главный на площадке он. В это время никто не имеет права выходить из кадра, говорить за кадром или нарушать процесс съемки.





Совмещать работу сценариста и режиссера сложно. Если говорить об этапах съемки: препродакшен, продакшен и пост-продакшен, то сценарист больше присутствует в препродакшне, а режиссер — везде. В такой работе важно правильно распределять задачи. В сценарной группе у меня есть ассистенты, на съемках — операторы, на монтаже — режиссеры-монтажа. Важно нигде не оставаться одной. К тому же, всем процессом руководит продюсер, который всегда рядом и вовлечен. В нашей компании никто не равнодушен к тому, что получится в итоге.

Если вдруг что-то идет не по плану, главное не паниковать и включать критическое мышление. А еще лучше научиться предвидеть кризисные ситуации. Для этого вместе с продюсером нужно подумать о таких ситуациях заранее. Например, если вы не успели посмотреть локацию вживую, есть вероятность, что она окажется теснее или темнее. Невозможно быть подготовленным ко всему на 100%, так как в процессе съемки что-то поменяется. Но хорошая новость в том, что можно придумать более удачный вариант и все изменить.

Успешные творческие люди — не самые окрыленные, но самые дисциплинированные







Никогда не знаешь, где встретишь героя своего фильма. Около года я ходила на секцию по боксу и познакомилась там с одной удивительной девушкой. Асель Куспанова — эковолонтер, начинающий профессиональный боксер и кандас. Она кладезь увлекательных историй, часть из которых я уже записала в проектах нашей компании.

Вдохновение — вещь капризная. Чтобы что-то получалось, нужно усердно работать, а не надеяться на него. Успешные творческие люди — не самые окрыленные, но самые дисциплинированные.





О клиентах и проектах Black&White





Наши проекты о том, что люди разные, каждый со своей историей, и нет неинтересного человека. Моя задача — кратко рассказать историю человека и показать через нее его жизнь.





Самый теплый проект — это серия роликов «Армандастар» о неравнодушных казахстанцах, которые занимаются необычной деятельностью. За 3 месяца мы побывали в 10 регионах Казахстана, сняли 20 роликов на русском и казахском языках. У каждого героя можно чему-то поучиться.









В прошлом году мы снимали документальный сериал «Культура равнодушия». Все началось с мужчины, который плюнул на лифтовые кнопки во время пандемии. Это возмутило общественность и нас в том числе. Мы решили поговорить о том, что в нас не так, почему мы так себя ведем и ничего с этим не делаем.

Сейчас ведем проект «Чувства независимости», где каждая серия — это какое-то чувство: ностальгия, любовь, гнев, счастье, надежда, гордость. Через личные истории и воспоминания людей рассказываем об истории Независимости страны. А это челноки и валютчики в 90-е, громкие победы на Олимпиаде, возращение национального праздника Наурыз, трагедия людей Семипалатинского полигона и многое другое.





В командировках случаются вещи, которых в обычной жизни могло никогда не быть. Нас настигала песчаная буря в вахтовом городке при строительстве газопровода «Сарыарка». Мы потеряли дрон в горах, а другой хотел увести степной орел. Мы ехали в машине, в которой кондиционер не справился с 45-градусной жарой, застряли в шахте из-за поломки лифта.

Хочу, чтобы проекты, в которых участвует наша компания, имели значение. Чтобы человек, который их посмотрел, задумался о важном или сделал шаг, который откладывал или боялся. Возможно, мысль героя станет ответом на вопрос, который так долго искал зритель.