Strava, Garmin и FitJab: чем удобны и насколько эффективны фитнес-приложения

Познакомились с пользователями фитнес-приложений и узнали, как они помогают отслеживать прогресс и достигать желаемых результатов.





Айгерим Жагупарова, 37 лет, город — Семей, эксперт по цифровым продуктам, @aigerim_zhag





О себе

Я эксперт по цифровым продуктам для массового рынка. Из-за высокой занятости на работе и учебе лучшим решением для меня стали самостоятельные тренировки с помощью приложения Garmin.

О приложении

Часы Garmin помогают фиксировать тренировки, наблюдать за прогрессом и выполнением целей в приложении. У сервиса удобный функционал и стабильная работа.

Я ежедневно по 30 минут занимаюсь йогой, провожу прогулки или пробежки через день. Йога помогает быть собранной, а бег или ходьба держат в тонусе, снимают стресс.

О преимуществах и недостатках

Самостоятельные тренировки легче вписать в ежедневный график, но сложнее придерживаться плана. Помогает наличие большой цели, а приложение позволяет систематизировать тренировки.

Летом самостоятельные тренировки с помощью часов и приложения Garmin помогли мне пробежать 21 км за 2:12 часа. Для меня это хороший результат, так как я не тренировалась последние два года по состоянию здоровья.

Алина Меремьянина, 29 лет, город — Кара-Балта, тренер, @aqualinass





О себе

Я тренер по плаванию, фитнесу, бегу и спортсмен-любитель. Тренируюсь сама, но в прошлом занималась спортом профессионально, с тренером. Иногда консультируюсь с наставником, но тренируюсь больше для удовольствия.

О приложении

Для тренировок использую приложение Strava. Также занимаюсь с помощью Garmin. Обе программы синхронизируются между собой, что удобно.

Для меня важно, чтобы приложение хорошо отслеживало GPS, так как я занимаюсь бегом. Узнала о Strava и Garmin от своих единомышленников.

О преимуществах и недостатках

Самостоятельные тренировки помогают расслабиться и избавиться от чувства повышенной ответственности. Но результат лучше всего достигается с тренером, независимо от того, какой у тебя опыт тренировок.

Приложение показывает статистику занятий, помогает проанализировать данные и улучшить результат. Главное — чувствовать уровень нагрузки, чтобы не перетренироваться, так как с онлайн-сервисом всегда хочется бить личные рекорды и получать награды за улучшение результата.

Без часов и приложения на телефоне я не тренируюсь. Мне нужно контролировать время занятий по секундомеру. Результатом довольна — бегу быстрее.

Айгерим Бакытбекова, 31 год, город — Бишкек, дизайнер, @keshalook





О себе

Я дизайнер. Сейчас нахожусь в декрете и живу в Гааге, в Нидерландах.

Мне удобнее заниматься спортом дома, так как большую часть времени я посвящаю домашним делам и воспитанию детей. Обычно провожу тренировки на рассвете или вечером, когда все спят. Занимаюсь с помощью платформы NBFit, потому что восхищаюсь харизмой и энергичностью инструктора Нурили Барпиевой.

О приложении

Платформа удобна тем, что имеет готовый индивидуальный список блюд для правильного питания и понятные видео-тренировки. Техническая поддержка быстро устраняет какие-либо неполадки.

После родов я несколько месяцев выполняю тренировки, направленные на восстановление тела и спины. Мне нравятся упражнения для мышц спины.

О преимуществах и недостатках

Преимущество платформы — возможность заниматься в удобное для меня время. Но иногда не хватает силы воли, чтобы доделать все упражнения.

Польза приложения в удобстве: Занятия спортом проходят независимо от моего местонахождения. Не нужно никуда ездить и тратить время на дорогу.

Результатами довольна: Я подтянула тело, послеродовой живот уменьшился, выпрямилась спина, появился тонус.

Гүлназ Турганалиева, 24 года, город — Бишкек, филолог, @ismiguzi





О себе

Я филолог арабского языка. Мне не всегда удавалось заниматься в спортивном зале. Бывало, что тренер фотографировала меня без согласия и выставляла фото в социальные сети. Это доставляло дискомфорт, поэтому я стала искать альтернативные варианты занятий спортом.

О приложении

По совету знакомой, я занимаюсь с помощью приложения FitJab, подходящее для женщин всех возрастов. Тренировки проходят четыре раза в неделю. Больше всего мне нравится выполнять упражнения на пресс.

О преимуществах и недостатках

Достоинство приложения в том, что можно заниматься самостоятельно: никто на тебя не смотрит, ты выбираешь комфортный темп занятий, можешь ускориться или замедлиться, когда это необходимо.

Минус: нет человека, который контролирует весь процесс. Сложно самому понять, правильно ли я выполняю упражнения. Но в FitJab есть видео, где показывают правильную технику.

Мое тело стало более подтянутым, я сбросила пару лишних килограмм и чувствую себя бодрее. Занятия спортом дают мне заряд положительных эмоций.

Нариман Карабалин, 24 года, город — Алматы, @_karabala





О себе

По образованию я инженер-строитель, но сейчас почти все время уделяю TikTok, а именно проекту Jump2Mars. Занимаюсь бегом уже четыре года: два года самостоятельно, два года с тренером — Алексеем Гусаровым.

О приложении

Пользуюсь двумя приложениями: Strava и Garmin Connect. Strava похожа на большую социальную сеть среди спортсменов, где можно наблюдать за результатами, тренировками своих друзей или других спортсменов, оставляя комментарии, лайки. Это мотивирует. Чувствуется взаимоподдержка.

О преимуществах и недостатках

Приложение удобно для тренера: он дистанционно может наблюдать за тем, следую ли я плану тренировок, правильно ли все выполнил, какой у меня был темп, пульс, километраж.

Strava помогает вести статистику тренировок за разные промежутки времени, напоминает, когда стоит поменять кроссовки или велосипед, используя полученные данные.

Garmin Сonnect использую, чтобы связать Strava и спортивные часы. Мне неудобно бегать и тренироваться с телефоном: с часами комфортнее. Приложение передает всю информацию сразу на телефон. Также здесь можно следить за сном, пульсом 24/7 и другими характеристиками.