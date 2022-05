Столичные предприниматели о том, как создать успешный бизнес в Астане и делать жизнь людей лучше

Молодые предприниматели из столицы Казахстана поделились историями создания своих брендов, рассказали о клиентах и поделились советами для предпринимателей.





Олжас Серикбаев, 27 лет, город — Астана, сооснователь @themoon.decor





Мы с друзьями, Азаматом и Сапаром, создали в столице бренд по производству аромасвечей и предметов декора для дома.

Идея создания The moon появилась год назад. Три месяца мы обучались ремеслу свечеварения, искали проверенных и качественных поставщиков, создавали первые аромасвечи, предметы декора и тестировали их. Все наши продукты — это ручная работа.

Мы создаем аромасвечи с кокосового воска из Вьетнама. Ароматические отдушки для них закупаем на Фабрике Floressence в городе Грасс, Франция. В свечах используем деревянный фитиль, он приятно потрескивает при горении, создавая эффект камина.

Также используем кокосовый воск, так как это экологичный продукт, который безопасен для здоровья людей и окружающей среды. Он нетоксичен, при сгорании не выделяет вредных веществ.





Основная целевая аудитория — женщины и девушки разных возрастов. Они любят Hand Made — товары для дома. Приобретают историю, которая стоит за вещью, созданной своими руками, трепетно относятся к чужому труду и ценят истинное ремесло, предпочитают крафтовые вещи с душой.

В нашем городе, где все стремятся построить карьеру, порой необходимо найти время, чтобы остановиться и насладиться моментом. Наполнить дом приятным ароматом, создав особую атмосферу для занятия любимым делом. Именно эту мысль мы хотим привнести в жизнь наших клиентов.

Совет предпринимателям





Могу упомянуть строчку из моей любимой песни группы Lumen: «Гори, но не сжигай — гори, чтобы светить…». Огонь — это не только всепоглощающее пламя, но также источник света и тепла. Важно быть светом и своими проектами дарить клиентам тепло.

Адильхан Абжанов, 25 лет, город — Астана, основатель @joule_27

Я родился в Астане, но 11 лет прожил в Германии. Когда вернулся, думал о создании места для современных людей, где днем можно поработать, вкусно и полезно покушать, а вечером расслабиться в компании друзей под хорошую музыку и вкусные напитки. Так появился «Джоуль 27».

К нам ходят солидные сотрудники БРК, Национального Банка РК, Холдинга «Байтерек», МФЦА, студенты Назарбаев университета, а также красивая и продвинутая молодежь со всего города. Днем люди проводят деловые встречи, работают за ноутбуком, забегают на бизнес-ланчи, а вечером приходят ради уютной атмосферы и выступления музыкантов.

Жители столицы стали более открытыми к новым идеям. Стильное место без вычурного пафоса ищут люди со вкусом, ведь именно в такой атмосфере создаются уют и непринужденность для теплых вечеров.

Я показываю гостям, что привычные границы форматов в общепите стираются. Можно быть современным местом для коворкинга днем, а вечером отдыхать с видом на водопад под ночную high tech свечу, кушать боул и выпивать авторский коктейль.





Наш проект еще не стал таким известным, как хотелось бы. Но я вложил в него душу, начиная с идеи и проектирования до таких деталей, как QR-меню, кнопка вызова, автоподключение к WiFi.

Развивать проект помогают друзья и лояльные гости, мое упорство и командная работа. Я постоянно ищу новые решения и идеи для улучшения. Не перестаю верить в свое детище.

Совет предпринимателям





В бизнесе нужен баланс между основательной подготовкой к проекту и оперативными решениями, чтобы не упустить момент. Не настраивайтесь на быстрый результат. Ищите пути, а кто ищет, тот всегда найдет!

Арслан Айнакулов, 33 года, город — Астана, сооснователь Take Eat Easy Group, @takeeateasy_group





Я родился в Целинограде. По воле судьбы в 2013 году стал предпринимателем. За это время перепробовал более 12 различных направлений бизнеса, большая часть из которых была неуспешна, но дала хороший опыт. Теперь мы с друзьями-партнерами: Русланом, Аиной, Мухамедом и Айгерим развиваем сеть ресторанов Take Eat Easy Group.

Мало кто знает, но на месте Take Eat Easy мы планировали открывать One More Burger. Даже первый дизайн-проект был с логотипом прошлого заведения. Но перед стартом мы спросили себя: какое место хотели бы создать? Ответ был однозначным: место, куда бы мы могли приходить снова и снова по разным поводам: завтрак в кругу семьи, обед с коллегами или встречи с друзьями. Партнеры предложили концепцию, которая наполнена атмосферой маленьких, уютных и в то же время шумных европейских городских кафе.

Объединяющая характеристика наших гостей — они красивые внешне и внутри. У нас открытые, добрые и позитивные гости. Это и есть главный элемент атмосферы наших заведений. И мы вкладываем всю любовь к гостям в дружелюбный сервис, качественные блюда и напитки, честные цены и искренний маркетинг.





Мы хотим сделать наш город лучше. Цель всех наших проектов — чтобы жители и гости Астаны получали прекрасный продукт, делающий их счастливее.

Развивать бизнес помогает команда. На ее создание ушло больше трех лет и более семи лет опыта в бизнесе. Второе — система менеджмента. Мы сделали хороший скачок в построении систем по открытию точек с нуля и операционного управления заведением. Третье — это постоянное желание развиваться и принимать новые вызовы.

Совет предпринимателям





Мой совет предпринимателям: при любом шторме — «оставайтесь в лодке», при любых сомнениях — «продолжайте грести». Верьте в себя и команду.