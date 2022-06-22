Stepn. Как зарабатывать в виртуальной игре с помощью физической активности

Основанное на Web3 приложение Stepn позволяет игрокам зарабатывать реальные деньги с помощью ежедневной ходьбы или пробежки. Рассказываем, что это такое и как стать ее участником.





Тенгиз Толепберген, город — Алматы, криптоинвестор, @dezignet

Что такое Stepn

Stepn — это NFT-игра, которая позволяет зарабатывать на ходьбе или пробежке каждый день. NFT — это вид криптовалюты, невзаимозаменяемые токены, каждый из которых уникален.

У создателей проекта — австралийской студии Find Satoshi Lab, есть другая компьютерная игра — Axie Infinity. Она создана в концепции Play-to-Earn, где для заработка нужно играть. Со временем они пересмотрели подход, изменили игровую экономику и разработали мобильное приложение Stepn по модели Move-to-Earn или «двигайся, чтобы зарабатывать».

Как играть

Чтобы стать участником игры, необходимо создать игровой аккаунт с помощью кода активации. Их раздают на официальном сайте в 19:00 по времени Астаны, но только 1000 за один раз. Они быстро расходятся, поэтому есть второй способ получить ключ — взять у того, кто уже играет. Далее нужно приобрести NFT-кроссовки.

Чтобы выводить средства, понадобится кошелек на блокчейн-платформе Binance. Через него внутриигровые монеты — GST, можно переводить в доллары, а затем отправлять их на карту.

В Stepn существуют четыре вида кроссовок:

— Walker: для медленной ходьбы

— Jogger: для быстрой ходьбы и легкой пробежки. Это самый оптимальный вариант для начинающих

— Runner: для тех, кто занимается физической активностью и привык бегать каждый день

— Trainer: у этого вида нет ограничения по скорости. Это своего рода смешение всех трех вариантов, но и стоят они дороже.

Stepn — это в первую очередь игра

В зависимости от типа игровой обуви начисляется «энергия». За две пары кроссовок дается две энергии. Это позволяет ходить или бегать десять минут. Каждые шесть часов «энергия» пополняется на 0,5 единиц. Чем больше пар, тем больше энергии. Ограничение — 20 единиц на одном аккаунте.

Stepn — это в первую очередь игра. Людей вовлекает не только заработок. Здесь есть возможность прокачивать кроссовки, повышать их уровень, оптимизировать характеристики, охотиться за сундуками с наградой.

О будущем NFT-игр

NFT-игры — это не финансовые пирамиды. Здесь никто не раздает деньги просто так. Необходимо понимать, как устроена сложная механика, игровая экономическая система. К тому же разработчики ограничивают количество новых пользователей одной тысячей в день.

Игры, построенные на NFT, сегодня только набирают популярность. В будущем их будет становиться больше. Многие крупные бренды и компании переходят в метавселенную, а за ними и мы. Поэтому этой области предстоит бурное развитие.

Советы начинающим

В игре есть определенные стратегии использования кроссовок. У меня три пары. Они дают мне четыре единицы «энергии» или 20 минут активности в день. Это приносит половину заработка. Вторую половину я получаю за счет продажи обуви — ее можно создавать, скрещивая две пары. Советую начинать с Jogger, освоиться на первом этапе. Далее можно подстраивать количество и частоту использования игровых механик.

Шаги в Stepn фиксируются самим приложением через GPS-трекер. Он обязательно должен быть включенным. Рекомендую ходить по прямой, не сворачивать и не делать круги.