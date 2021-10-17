Стэнфордские ученые разработали трость, которая сама прокладывает путь

Ученые Стэнфордского университета разработали трость для людей с нарушениями зрения, которая сама прокладывает путь. Самонавигация работает на основе технологий искусственного интеллекта, используемых в беспилотниках и робототехнике.

Технологии искусственного интеллекта, внедренные в трость, позволяют ей в полуавтоматическом режиме составлять маршрут. Эти технологии аналогичны тем, что используются в беспилотных транспортных средствах и робототехнике.

Трость самостоятельно видит препятствия на дороге и выстраивает навигацию так, чтобы человеку с нарушением зрения можно было свободно перемещаться в обход их. «Зрение» трости работает в помещении и на улице. Также трость может сама выстроить наиболее подходящий маршрут до пункта назначения.

Программное обеспечение для трости имеет открытый исходный код. Устройство можно собрать самому. Стоит такая трость от $400.

Источник: rb.ru