Стажировки и курсы в Стэнфорде и Колумбийском университете — как попасть в топовые вузы США

Айжан Ибраимова, 27 лет, Калифорния, США, Data scientist, facebook , @aijan_ibraimova









О выборе университета и поступлении





Я родилась и выросла в Бишкеке, училась в физико-математической школе, была в составе сборной страны на международной математической олимпиаде. Это дало мне возможность поступить в Московский физико-технический институт без экзаменов. Сейчас я работаю старшим специалистом по анализу данных в Cisco Systems в Кремниевой долине.

Мне нравится постоянно развиваться, учиться новому, расширять кругозор. Это может быть что угодно: новый стиль плавания, улучшение результатов бега, новые методы решения проблем в анализе данных или новая профессия.

У меня техническая работа, но постепенно появлялось больше обязанностей, связанных c менеджментом и общением с другими компаниями. Поэтому я стала искать бизнес-программы, которые бы я смогла совмещать с работой. Друзья посоветовали программу Стэнфорда для предпринимателей — Ignite.

Мне нравится постоянно развиваться, учиться новому, расширять кругозор







Чтобы поступить, нужно было заполнить простую анкету: записать видео и ответить на несколько вопросов, написать мотивационное письмо, прикрепить резюме. Никакие тесты сдавать не нужно, но важны рекомендательные письма. Их я получила от коллег.

Программа платная. В прошлом году она стоила 15 000 $, в этом году цена выросла еще немного. Менеджеры и вице-президент компании меня поддержали и полностью оплатили обучение. Но в нашем потоке большинство людей сами оплачивали программу, были и те, кто специально приехал с других континентов, чтобы пройти курс.

Об особенностях обучения





Процесс обучения состоит из двух параллельных частей: работа над своей новой компанией в команде c другими студентами и опытными менторами и лекции от профессоров Stanford Graduate School of Business. Лекции были по всем важным в предпринимательстве темам, начиная с распределения долей в компании и юридических вопросов и заканчивая масштабированием и разбором реальных примеров.





Программа длится два-три месяца. Занятия проходили в вечернее время и по выходным. Но, учитывая работу над проектом и домашние задания, обучение занимает все вечера, обеды, выходные.

Что дало обучение





Работа в команде над реальным проектом дала практический и важный опыт. Мы создавали продукт, продумывали детали, основываясь на знаниях, полученных на лекциях, выступали перед инвесторами Кремниевой долины, получали обратную связь, улучшали продукт и снова выступали. Этот же стартап можно развивать и после окончания курсов — несколько команд так и поступили. Я тоже оценила преимущества работы в маленькой новой компании. Теперь занимаюсь этим в свое свободное время с друзьями.

Программа Ignite — это о людях. Целеустремленных, открытых и всегда готовых помогать друг другу.

Если Ваша цель — создать стартап, встретить замотивированных людей и новых друзей, улучшить лидерские качества и качества работы в команде, я бы рекомендовала эту программу.

Асем Кунакбаева, 35 лет, город — Алматы, генеральный секретарь Республиканской федерации велоспорта





О выборе университета и поступлении





Я генеральный секретарь Федерации велоспорта Республики Казахстан. В процессе деятельности столкнулась с тем, что в местных компаниях маркетинг чаще всего — это полный спектр услуг, начиная от организации мероприятий до заказа флагов. Но задача маркетинга — сделать товар или услугу нужной. Это цифры и аналитика. Поэтому я решила повысить свою квалификацию в этой сфере.

Я выбрала для обучения Колумбийский университет







Нью-Йорк — мой любимый город. Провести там время в качестве студента было заманчиво. Поэтому я выбрала для обучения Колумбийский университет.

Для поступления нужно было предоставить резюме и написать краткое письмо, почему мне нужны курсы и чего я от них ожидаю. На тот момент обучение стоило около 10 000 $.

Об особенностях обучения





У нас было всего 10 дней, поэтому занятия были интенсивными: лекции, практические занятия, разбор кейсов. У нас была возможность задать вопросы лучшим преподавателям мира. Если честно, я такого не ожидала. Но поняла, что в Колумбийском университете знают, за что берут деньги.





Что дало обучение





Я приобрела совершенно другие знания, поняла направление, в котором нужно совершенствоваться.

Такой курс будет полезен тем, кто разрабатывает маркетинговые стратегии, имеет большой опыт в этой сфере, следит за мировыми кейсами, читает много профильной литературы.

Нургуль Сапарходжаева, 40 лет, город — Алматы, старший преподаватель, @nurgul_saparkhojayeva





О выборе университета и поступлении





Я старший преподаватель КазНУ им. Аль-Фараби, докторант. Работаю на факультете журналистики.

В рамках обучения в докторантуре мы, студенты, должны пройти международную научную стажировку в зарубежном вузе. Так как тема моей диссертации была связана с американистикой и американской литературой, я приняла решение пройти стажировку в США. На тот момент у нас в университете работал профессор Rafis Abazov. Он помог отправить запрос в университет, и группа профессоров Колумбийского университета согласилась нас принять.

Колумбийский университет входит в топ лучших вузов США. Также он находится на Восточном побережье, в Нью-Йорке, куда я хотела попасть. Поэтому я целенаправленно подавала документы туда.

Колумбийский университет входит в топ лучших вузов США







Научная стажировка финансировалась университетом. Мне нужно было только подготовить всю документацию, организовать такие процессы, как получение визы, покупка билетов, поиск жилья. Также нам повезло, что профессора согласились консультировать нас бесплатно.

Об особенностях обучения





Я прилетела в США в начале июля, а улетела в конце августа — стажировалась полтора месяца.

Колумбийский университет — уникальное учебное заведение с широким спектром направления специальностей. Я могла консультироваться с профессорами разных факультетов. У меня были лекции по славянистике, по проблемам перевода, по проблемам американской литературы. Это помогло изучить тему изнутри.





Также в университете большой кампус, и нам разрешили пользоваться его ресурсами в любое время. Шикарная библиотека, хороший книжный магазин, качественное техническое оснащение — все это облегчает жизнь исследователя.

Что дало обучение





Программа докторантуры предполагает расширение границ, налаживание контактов с коллегами из других университетов. Поездка за океан помогла понять, как устроена американская система обучения. Я поняла, в каком направлении мне нужно двигаться.

Я проходила обучение не только в США, но и в Европе, сотрудничала с преподавателями из разных стран. Поэтому у меня большой опыт организации подобного краткосрочного обучения за рубежом. Я часто помогаю с этим своим студентам, задаю им направление.

Любое обучение полезно. А подобное обучение не только повышает твою квалификацию и демонстрирует степень компетенции, но и дает новый опыт, развивает тебя как личность, расширяет кругозор.

Асель Дарменова, 26 лет, город — Алматы, рекрутер, @assel.darmenova





О выборе университета и поступлении





Я училась в КазУмоИмя по направлению «филология». После получения диплома бакалавра поступила в магистратуру в международную бизнес-школу Hult в США, где поняла, что хочу развиваться в сфере HR. Затем училась по программе MBA Human Resource Management в Lincoln University. А по возвращении в Казахстан начала работу в компании Deloitte.

Я всегда мечтала учиться в Стэнфорде. Поэтому, когда мы с одногруппниками в Hult узнали про курсы, выбрали класс Project Management в Stanford Continues Studies — навыки управления необходимы в любой профессии.

Чтобы поступить, надо было пройти регистрацию и оплатить обучение. Курс стоил 500 $ в 2015 году.

Об особенностях обучения





Курс длился два месяца в формате офлайн в кампусе на территории Стэнфорда. Было круто прочувствовать всю атмосферу университета, который зарекомендовал себя во всем мире.

Такие курсы хороши как дополнение к высшему образованию. Стэнфордский университет предлагает курсы по разным сферам деятельности. Находясь в любой точке мира, вы можете отучиться в онлайн-формате.

Было круто прочувствовать атмосферу университета, который зарекомендовал себя в мире







Подобные курсы есть у всех топовых вузов мира. Например, после Стэнфорда я отучилась по программе UC Berkeley Extension — Talent Management and Workforce development. Просто нужно всегда проявлять интерес к учебе, находиться в поиске знаний.

Что дало обучение





Благодаря курсу я получила колоссальный опыт и знания, расширила свой нетворк, получила сертификат со штампом Стэнфорда.