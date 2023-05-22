Стажировка на лето: 16 открытых позиций для начинающих специалистов в Центральной Азии

Собрали ссылки на 16 классных возможностей для выпускников и студентов выпускных курсов, которые ищут стажировку на летний период.
Алматы
Стажер в отдел подбора и адаптации в Alser
Обязанности:
— поиск и обзвон соискателей
— выполнение административных поручений.
Требования:
— желание развиваться в сфере HR
— готовность к освоению новой информации.
Практикант в HR в Magnum E-commerce Kazakhstan
Обязанности:
— помощь старшему рекрутеру в подборе линейного персонала
— помощь в организации корпоративных мероприятий.
Требования:
— коммуникабельность, быстрообучаемость
— базовые навыки работы в программе Microsoft.
Стажер в AlemAgro
Обязанности:
— работа с документацией
— обработка информации.
Требования:
— выпускник высшего учебного заведения текущего года или на последнем курсе обучения
— пользователь ПК.
Supply Chain Department Intern в Caspian International Restaurants company
Обязанности:
— запрос документов и проверка правильности
— помощь в поиске новых поставщиков и продуктов.
Требования:
— высшее образование
— уровень английского Intermediate.
Стажер в отдел бухгалтерии в Nestle Food
Обязанности:
— работать с первичной документацией
— производить обработку запросов по документам
Требования:
— знание английского не ниже уровня pre-intermediate
— быть уверенным пользователем Excel.
Астана
Intern to Due Diligence в PricewaterhouseCoopers
Обязанности:
— анализ рынка, а также информацию о клиентах
— поддержка проектов в Excel и Power Point.
Требования:
— степень бакалавра или магистра в ведущем университете
— уверенное владение устным и письменным русским и английским языками.
Voyage Programme Internships в The Ritz-Carlton
Обязанности:
— пройти обучение по конкретным дисциплинам
— участвовать в мини-ротациях во всех отделах.
Требования:
— быть выпускником университета за период с июня 2021 года по сентябрь 2023 года
— иметь право на работу в Казахстане.
Intern in Consulting department в Ernst & Young
Обязанности:
— разработка стратегий и программ в области устойчивого развития
— сбор и анализ данных.
Требования:
— высшее экономическое, финансовое, бизнес или аналогичное образование
— владение английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate.
HR-Intern в Alstom
Обязанности:
— искать и отбирать кандидатов
— разрабатывать и внедрять программы управления персоналом.
Требования:
— обладать знаниями в области управления персоналом
— иметь базовые навыки работы в программе Microsoft Excel.
Бишкек
CCI Next Talent Internship Program в Coca-Cola
Обязанности:
— участие в реальных проектах компании в различных отделах
— возможность погрузиться в кросс-функциональную работу.
Требования:
— последний год бакалавриата и магистратуры
— уровень английского языка Upper-Intermediate.
Стажер в «Керемет Банк»
Обязанности:
— выполнение поручений руководителя стажировки.
Требования:
— в том числе студенты выпускного курса экономической специальности.
Стажер-инженер мониторинга в «НУР Телеком»
Обязанности:
— отслеживать сообщения систем согласно составленному круглосуточному графику
— своевременно оповещать администраторов и инженеров систем о событиях, которые могут повлечь за собой сбой системы
— извещать о сбоях в системах ответственных специалистов по телефону, посредством SMS и писем.
Требования:
— неполное высшее или высшее техническое образование
— знание современных систем мониторинга IT
— знание английского языка на уровне чтения и понимания технической литературы.
Стажер-кассир в «Банк Бай-Тушум»
Обязанности:
— осуществление операций по приему, выдаче, учету и хранению денежных средств согласно установленного порядка соблюдения кассовой дисциплины
— оставление и ведение кассовой отчетности.
Требования:
— высшее / средне-специальное образование
— без опыта работы в банке.
Ташкент
Manual QA Engineer в G-CORE TOSHKENT
Обязанности:
— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах
— выявление, оформление и верификация дефектов.
Требования:
— аналитический склад ума, грамотная письменная речь
— увлеченность компьютерными играми.
Intern to PI-GPS в EY Uzbekistan
Обязанности:
— участие на клиентских проектах
— сбор и анализ данных
— ключевые направления проектов: услуги для государственного сектора.
Требования:
— образование: высшее экономические, гуманитарное, финансовое, бизнес или аналогичное образование, допускается 4 курс университета
— отличные навыки письма отчетов
— отличные навыки письменной и устной коммуникации на русский и английский. Узбекский — преимущество.
Управляющий отелем в Reikartz Hotel Group
Обязанности:
— прохождение обучения
— участникам, которые успешно пройдут обучение, компания Reikartz Hotel Group предлагает постоянную работу.
Требования:
— в том числе студенты-дипломники, выпускники и те, кто не представляет своей жизни без работы в сфере гостеприимства
— для участия в отборе на курс заполните анкету участника.