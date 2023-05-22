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Стажировка на лето: 16 открытых позиций для начинающих специалистов в Центральной Азии
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Главный

Сегодня в 13:45

Стажировка на лето: 16 открытых позиций для начинающих специалистов в Центральной Азии

Собрали ссылки на 16 классных возможностей для выпускников и студентов выпускных курсов, которые ищут стажировку на летний период.


Алматы

карьера


Стажер в отдел подбора и адаптации в Alser

Обязанности:

— поиск и обзвон соискателей

— выполнение административных поручений.

Требования:

— желание развиваться в сфере HR

— готовность к освоению новой информации.


Практикант в HR в Magnum E-commerce Kazakhstan

Обязанности:

— помощь старшему рекрутеру в подборе линейного персонала

— помощь в организации корпоративных мероприятий.

Требования:

— коммуникабельность, быстрообучаемость

— базовые навыки работы в программе Microsoft.


Стажер в AlemAgro

Обязанности:

— работа с документацией

— обработка информации.

Требования:

— выпускник высшего учебного заведения текущего года или на последнем курсе обучения

— пользователь ПК.


Supply Chain Department Intern в Caspian International Restaurants company

Обязанности:

— запрос документов и проверка правильности

— помощь в поиске новых поставщиков и продуктов.

Требования:

— высшее образование

— уровень английского Intermediate.


Стажер в отдел бухгалтерии в Nestle Food

Обязанности:

— работать с первичной документацией

— производить обработку запросов по документам

Требования:

— знание английского не ниже уровня pre-intermediate

— быть уверенным пользователем Excel.

Астана

карьера


Intern to Due Diligence в PricewaterhouseCoopers

Обязанности:

— анализ рынка, а также информацию о клиентах

— поддержка проектов в Excel и Power Point.

Требования:

— степень бакалавра или магистра в ведущем университете

— уверенное владение устным и письменным русским и английским языками.


Voyage Programme Internships в The Ritz-Carlton

Обязанности:

— пройти обучение по конкретным дисциплинам

— участвовать в мини-ротациях во всех отделах.

Требования:

— быть выпускником университета за период с июня 2021 года по сентябрь 2023 года

— иметь право на работу в Казахстане.


Intern in Consulting department в Ernst & Young

Обязанности:

— разработка стратегий и программ в области устойчивого развития

— сбор и анализ данных.

Требования:

— высшее экономическое, финансовое, бизнес или аналогичное образование

— владение английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate.


HR-Intern в Alstom

Обязанности:

— искать и отбирать кандидатов

— разрабатывать и внедрять программы управления персоналом.

Требования:

— обладать знаниями в области управления персоналом

— иметь базовые навыки работы в программе Microsoft Excel.

Бишкек

карьера


CCI Next Talent Internship Program в Coca-Cola

Обязанности:

— участие в реальных проектах компании в различных отделах

— возможность погрузиться в кросс-функциональную работу.

Требования:

— последний год бакалавриата и магистратуры

— уровень английского языка Upper-Intermediate.


Стажер в «Керемет Банк»

Обязанности:

— выполнение поручений руководителя стажировки.

Требования:

— в том числе студенты выпускного курса экономической специальности.


Стажер-инженер мониторинга в «НУР Телеком»

Обязанности:

— отслеживать сообщения систем согласно составленному круглосуточному графику

— своевременно оповещать администраторов и инженеров систем о событиях, которые могут повлечь за собой сбой системы

— извещать о сбоях в системах ответственных специалистов по телефону, посредством SMS и писем.

Требования:

— неполное высшее или высшее техническое образование

— знание современных систем мониторинга IT

— знание английского языка на уровне чтения и понимания технической литературы.


Стажер-кассир в «Банк Бай-Тушум»

Обязанности:

— осуществление операций по приему, выдаче, учету и хранению денежных средств согласно установленного порядка соблюдения кассовой дисциплины

— оставление и ведение кассовой отчетности.

Требования:

— высшее / средне-специальное образование

— без опыта работы в банке.

Ташкент

работа

Manual QA Engineer в G-CORE TOSHKENT

Обязанности:

— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:

— аналитический склад ума, грамотная письменная речь

— увлеченность компьютерными играми.



Intern to PI-GPS в EY Uzbekistan

Обязанности:

— участие на клиентских проектах

— сбор и анализ данных

— ключевые направления проектов: услуги для государственного сектора.

Требования:

— образование: высшее экономические, гуманитарное, финансовое, бизнес или аналогичное образование, допускается 4 курс университета

— отличные навыки письма отчетов

— отличные навыки письменной и устной коммуникации на русский и английский. Узбекский — преимущество.


Управляющий отелем в Reikartz Hotel Group

Обязанности:

— прохождение обучения

— участникам, которые успешно пройдут обучение, компания Reikartz Hotel Group предлагает постоянную работу.

Требования:

— в том числе студенты-дипломники, выпускники и те, кто не представляет своей жизни без работы в сфере гостеприимства

— для участия в отборе на курс заполните анкету участника.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.