Стажировка на лето: 16 открытых позиций для начинающих специалистов в Центральной Азии

Собрали ссылки на 16 классных возможностей для выпускников и студентов выпускных курсов, которые ищут стажировку на летний период.







Алматы











Стажер в отдел подбора и адаптации в Alser

Обязанности:





— поиск и обзвон соискателей

— выполнение административных поручений.

Требования:





— желание развиваться в сфере HR

— готовность к освоению новой информации.





Практикант в HR в Magnum E-commerce Kazakhstan

Обязанности:





— помощь старшему рекрутеру в подборе линейного персонала

— помощь в организации корпоративных мероприятий.

Требования:





— коммуникабельность, быстрообучаемость

— базовые навыки работы в программе Microsoft.









Стажер в AlemAgro

Обязанности:





— работа с документацией

— обработка информации.

Требования:





— выпускник высшего учебного заведения текущего года или на последнем курсе обучения

— пользователь ПК.









Supply Chain Department Intern в Caspian International Restaurants company

Обязанности:





— запрос документов и проверка правильности

— помощь в поиске новых поставщиков и продуктов.

Требования:





— высшее образование

— уровень английского Intermediate.





Стажер в отдел бухгалтерии в Nestle Food

Обязанности:





— работать с первичной документацией

— производить обработку запросов по документам

Требования:





— знание английского не ниже уровня pre-intermediate

— быть уверенным пользователем Excel.

Астана











Intern to Due Diligence в PricewaterhouseCoopers





Обязанности:





— анализ рынка, а также информацию о клиентах

— поддержка проектов в Excel и Power Point.

Требования:





— степень бакалавра или магистра в ведущем университете

— уверенное владение устным и письменным русским и английским языками.





Обязанности:





— пройти обучение по конкретным дисциплинам

— участвовать в мини-ротациях во всех отделах.

Требования:





— быть выпускником университета за период с июня 2021 года по сентябрь 2023 года

— иметь право на работу в Казахстане.





Обязанности:





— разработка стратегий и программ в области устойчивого развития

— сбор и анализ данных.

Требования:





— высшее экономическое, финансовое, бизнес или аналогичное образование

— владение английским языком на уровне не ниже Upper Intermediate.





Обязанности:





— искать и отбирать кандидатов

— разрабатывать и внедрять программы управления персоналом.

Требования:





— обладать знаниями в области управления персоналом

— иметь базовые навыки работы в программе Microsoft Excel.

Бишкек











CCI Next Talent Internship Program в Coca-Cola

Обязанности:





— участие в реальных проектах компании в различных отделах

— возможность погрузиться в кросс-функциональную работу.

Требования:





— последний год бакалавриата и магистратуры

— уровень английского языка Upper-Intermediate.





Стажер в «Керемет Банк»

Обязанности:





— выполнение поручений руководителя стажировки.

Требования:





— в том числе студенты выпускного курса экономической специальности.





Стажер-инженер мониторинга в «НУР Телеком»

Обязанности:





— отслеживать сообщения систем согласно составленному круглосуточному графику

— своевременно оповещать администраторов и инженеров систем о событиях, которые могут повлечь за собой сбой системы

— извещать о сбоях в системах ответственных специалистов по телефону, посредством SMS и писем.

Требования:





— неполное высшее или высшее техническое образование

— знание современных систем мониторинга IT

— знание английского языка на уровне чтения и понимания технической литературы.





Стажер-кассир в «Банк Бай-Тушум»

Обязанности:





— осуществление операций по приему, выдаче, учету и хранению денежных средств согласно установленного порядка соблюдения кассовой дисциплины

— оставление и ведение кассовой отчетности.

Требования:





— высшее / средне-специальное образование

— без опыта работы в банке.

Ташкент





Manual QA Engineer в G-CORE TOSHKENT

Обязанности:





— ручное тестирование игр на ПК и мобильных устройствах

— выявление, оформление и верификация дефектов.

Требования:





— аналитический склад ума, грамотная письменная речь

— увлеченность компьютерными играми.









Обязанности:





— участие на клиентских проектах

— сбор и анализ данных

— ключевые направления проектов: услуги для государственного сектора.

Требования:





— образование: высшее экономические, гуманитарное, финансовое, бизнес или аналогичное образование, допускается 4 курс университета

— отличные навыки письма отчетов

— отличные навыки письменной и устной коммуникации на русский и английский. Узбекский — преимущество.





Управляющий отелем в Reikartz Hotel Group

Обязанности:





— прохождение обучения

— участникам, которые успешно пройдут обучение, компания Reikartz Hotel Group предлагает постоянную работу.

Требования:





— в том числе студенты-дипломники, выпускники и те, кто не представляет своей жизни без работы в сфере гостеприимства

— для участия в отборе на курс заполните анкету участника.