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Стартовали продажи новой легендарной серии Galaxy S23
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01.01.2000

Стартовали продажи новой легендарной серии Galaxy S23

Samsung Electronics объявляет о старте официальных продаж серии инновационных смартфонов Galaxy S23 в Казахстане. В этом году компания запускает грандиозную акцию: первых покупателей ждут щедрые подарки.

С 24 февраля новинки доступны в официальном интернет-магазине Samsung.kz и в розничных сетях партнеров Samsung. Компания решила преподнести ценителям смартфонов Galaxy приятный сюрприз и дарит покупателям любой модели серии Galaxy S23 смарт-часы Galaxy Watch4. Мобильные устройства можно приобрести в рассрочку и по программе Trade-in.

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Серия Galaxy S23 продемонстрировала впечатляющие итоги предзаказов. Это продолжение восходящего тренда: предзаказы на серию Galaxy S22 имели большой успех: в течение первой недели их количество более чем в два раза превысило показатели серии Galaxy S21. В этом году рост продолжился, причем 60% предзаказчиков предпочли премиальный Galaxy S23 Ultra.

Устройства Galaxy улучшаются с каждым поколением. Новый 200-мегапиксельный сенсор Adaptive Pixel в Galaxy S23 Ultra, подчеркивающий мельчайшие детали, эпические камеры на всех моделях серии, позволяющие создавать потрясающий контент в любое время суток, самая быстрая в мире мобильная графика, благодаря платформе Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy — все эти преимущества выбирают те, кто стремится получить максимум возможного от своих устройств.

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В серии Galaxy S23 значительно улучшена безопасность. Помимо платформы Samsung Knox, обеспечивающей защиту ваших данных оборонного уровня, новинки оснащены также мощным инструментом «песочницы» Samsung Message Guard, который защищает от атак с использованием эксплойтов «нулевого клика». Это новый вид кибератак, несущий угрозу вашим данным посредством отправления на ваш смартфон изображения, в результате устройство может быть скомпрометировано даже без вашего участия. Samsung Message Guard отлавливает вредоносные изображения и пропускает безопасный контент.

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В ближайшее время Samsung проведет грандиозное шоу в метавселенной, где можно протестировать возможности инновационной серии Galaxy S23 в виртуальном мире и насладиться концертом популярных казахстанских звезд. По всей локации, где пройдет мета-вечеринка, будут спрятаны промо-коды со скидкой на покупку любой модели Galaxy S23. Следите за новостями!

Узнать подробнее о новых смартфонах и совершить супервыгодную покупку можно на сайте Samsung.

Samsung поддерживает кандидатуру города Пусан в качестве места проведения всемирной выставки Expo 2030.


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