Стартапы Центральной Азии: 15 перспективных проектов

Рассказываем о стартапах, которые начали свою деятельность совсем недавно, но уже показывают хорошие результаты.





Стартап-сервис по живой трансляции обучения и мероприятий в виртуальной реальности. Позволяет сохранить все преимущества личного присутствия: вовлеченность, сфокусированность, эмоциональное вовлечение, реалистичность изображения и интерактив. Благодаря стартапу пользователи с ограниченными возможностями смогут полностью участвовать в образовательной, социальной и культурной жизни.









Стартап из Алматы создал онлайн-сервис для изучения китайского языка. Команда ставит своей целью доказать, что китайский — это просто. Платформа дает возможность монетизировать свои знания, став преподавателем китайского для всего СНГ.









Стартап TuviS — это мобильное приложение с системой лояльности для бизнеса. Сервис помогает увеличивать выручку и прибыль. Подключив мобильное приложение, пользователи получают: автоматическую оцифровку базы клиентов, управляемое «сарафанное радио», новых клиентов из интернет-магазина, замену скидок на бонусы и рассылку уведомлений.









Сервис по популяризации «Чек-апов» среди населения через видео-коммуникацию с местными и зарубежными врачами. Облегченная запись на онлайн-консультации в приложении либо на физическое посещение приема. Стартап поможет найти оптимальный вариант, сравнив цены, расположение и удобное время приема.









Сайт об услугах рекламных агентств Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Турции. Благодаря стартапу предприниматели могут найти весь спектр рекламных услуг: наружной и внутренней рекламы, IT разработка, маркетинг, ТВ, радио, СМИ, продажа рекламных материалов и оборудования. Также можно подыскать необходимого специалиста в сфере рекламы.









Стартап Squares.kz позволяет клиентам находить и арендовать помещения для проведения мероприятий любого типа. Владельцы помещений могут использовать свое пространство, зарабатывая на этом.









Онлайн-платформа обучающих материалов для самообразования и личностного роста. По ежемесячной фиксированной подписке пользователи получают неограниченный доступ к материалам для личного и профессионального роста. Вместо покупки отдельных книг или курсов — доступ ко всему каталогу материалов. Контент материалов – это текстовые и аудио конспекты книг, полные книги и аудиокниги.









Стартап представляет собой интерактивную онлайн-школу для изучения языков и школьных предметов. Каждый преподаватель проходит специальный отбор из пяти этапов. Занятия проводятся в индивидуальном формате через Zoom.









Connected Home — это концепция умного дома, которая строится на трех аспектах: безопасность, ресурсосбережение и комфорт. Стартап предлагает широкий спектр настраиваемых опций и сценариев для удобства жителей. Все устройства, включающие в себя различные датчики и контроллеры, регулируют процессы в доме и управляются с помощью приложения Connected Home.









Kid security — это бесплатное приложение, GPS-трекер для телефона, которое позволяет отслеживать местоположения ребенка с помощью его смартфона. Помимо этого, родитель может просматривать, какие места ребенок посещал в течение дня, отправлять сигнал даже в беззвучном режиме и смотреть статистику использования приложений.









Данный маркетплейс предназначен для небольших магазинов одежды и бутиков которые не могут себе позволить содержать интернет-магазин и веб-разработчиков. Продавцы смогут бесплатно размещать свои товары. Основная цель заключается в том, чтобы продавец получил бесплатную рекламу, а покупатель, не выходя из дома, нашел необходимую ему одежду в своем городе, не тратя свое время на поиск.









Стартап представляет собой мультимедийный проект на трех языках: кыргызском, русском и английском. Он продвигает культуру, историю, материальное и нематериальное наследие Кыргызстана с помощью современных технологий, креативных решений и искусства.









Стартап-маркетплейс по поиску мест отдыха в Кыргызстане. Удобная платформа с полной и детальной информацией мест отдыха.









Стартап по производству VR-контента в формате 360. Компания предлагает клиентам полное погружение в виртуальную реальность.









Сервис для желающих найти работу или работников в Узбекистане. На сайте стартапа представлены все популярные направления деятельности и обеспечена конфиденциальность каждого пользователя. Кроме того, сервис дает возможность ознакомиться с отзывами о выполненных заказах и поделиться собственным мнением о работодателях или исполнителях.