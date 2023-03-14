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Стартапы стран Организации тюркских государств получат грант на обучение в Кремниевой долине
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Новости

Сегодня в 10:19

Стартапы стран Организации тюркских государств получат грант на обучение в Кремниевой долине

Международный технопарк Astana Hub предоставляет возможность лучшим технологическим стартапам стран Организации тюркских государств масштабировать свой проект на мировой рынок, в том числе на рынок США. Для этого Astana Hub заключил договор с Draper University, в рамках которого 20 перспективных стартапов пройдут интенсивную программу акселерации Hero Training в Кремниевой долине.

Договор о сотрудничестве подписан генеральным директором Astana Hub Магжаном Мадиевым и президентом Draper University Asra Nadeem 10 марта 2023 года в Сан-Матео.

Источник: kapital.kz

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#технологии #стартапы #it #astanahub #кремниеваядолина
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