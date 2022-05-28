Стартап с узбекистанскими корнями привлек инвестиции в $3 миллиона

Работающий в Сингапуре и Джакарте стартап в области психического здоровья Ami привлек $3 миллиона инвестиций. Среди основателей — уроженец Каракалпакстана Бекназар Абдикамалов.

Еще один уроженец этой страны Азиз Муртазаев является ведущим инженером компании. Вторым соучредителем Ami является Джастин Ким из Южной Кореи.

В стартап инвестировала Meta, а также Goodwater Capital, Strong Ventures, January Capital и Collaborative Fund. Проект включает в себя онлайн-консультационные сессии, которые помогут сделать психиатрическую помощь более доступной.