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Стартап с узбекистанскими корнями привлек инвестиции в $3 миллиона
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Сегодня в 09:50

Стартап с узбекистанскими корнями привлек инвестиции в $3 миллиона

Работающий в Сингапуре и Джакарте стартап в области психического здоровья Ami привлек $3 миллиона инвестиций. Среди основателей — уроженец Каракалпакстана Бекназар Абдикамалов.

Еще один уроженец этой страны Азиз Муртазаев является ведущим инженером компании. Вторым соучредителем Ami является Джастин Ким из Южной Кореи.

В стартап инвестировала Meta, а также Goodwater Capital, Strong Ventures, January Capital и Collaborative Fund. Проект включает в себя онлайн-консультационные сессии, которые помогут сделать психиатрическую помощь более доступной.

Источник: spot.uz

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#стартап #технологии #узбекистан #сингапур #инвестиции
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