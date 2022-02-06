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Стартап построит первую в США дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения
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Сегодня в 10:35

Стартап построит первую в США дорогу, которая будет заряжать электромобили во время движения

Израильская Electreon Wireless строит первую дорогу в США, которая позволит электромобилям заряжаться во время движения. Стартап сотрудничает с Ford и DTE над внедрением технологии беспроводной зарядки в Детройте в 2023 году. Инфраструктура уже внедрена на дорогах Швеции, Израиля и Италии.

Электрифицированная дорога протянется примерно на полтора километра и будет расположена рядом с Центральным вокзалом Детройта в Мичигане, заброшенной железнодорожной станцией, которую Ford превращает в «район инновационной мобильности». Штат планирует выделить $1,9 млн на проект, который будет полностью запущен к 2023 году.

Источник: incrussia.ru

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