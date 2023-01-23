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Стартап казахстанских предпринимателей поможет TikTok сделать интернет-магазин
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Сегодня в 09:52

Стартап казахстанских предпринимателей поможет TikTok сделать интернет-магазин

Основанный казахстанскими предпринимателями Досом Бакытжаном и Ерболом Копжасар стартап Adapt Shop стал одним из пяти мировых партнеров TikTok.

Холдинг ByteDance Ltd., в который входит TikTok и еще ряд интернет-компаний в шести странах компания проводит бета-тестирование своего функционала интернет-магазина.

Они тщательно отбирали партнеров, и в конце 2022 года заключили договор с Adapt Shop и начали интеграцию платформ.

Сейчас Adapt Shop уже работает в США, Бразилии, Мексике и Карибском бассейне, и его основатели считают, что сотрудничество с TikTok будет хорошей возможностью для стартапа в Латинской Америке и Азии.

TikTok планирует запустить функционал интернет-магазинов по всему миру уже летом 2023 года.

Источник: digitalbusiness.kz

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