Стартап из Мексики создал «живые» биопанели из водорослей, которые заменяют обычные окна

Стартап Greenfluidics изобрел альтернативу обычным окнам — биопанели из водорослей. Они захватывают углекислый газ и пропускают его через биомассу, вырабатывая кислород. При достаточном солнечном свете биомасса быстро растет, увеличивая потребление CO2 и выработку кислорода.

Биопанели удерживают тепло, охлаждая здание и снижая потребление энергии кондиционерами в летнее время. Также биомассу из панелей можно перерабатывать в горючее биотопливо и использовать для системы подогрева воды.

Каждая биопанель может генерировать до 328 кВтч/м2 энергии в год и экономить до 90 кВтч/м2 за счет охлаждения здания. Greenfluidics рассчитывает вывести продукт на рынок в ближайшее время.

Источник: incrussia.ru