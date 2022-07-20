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Стартап из Мексики создал «живые» биопанели из водорослей, которые заменяют обычные окна
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Сегодня в 09:41

Стартап из Мексики создал «живые» биопанели из водорослей, которые заменяют обычные окна

Стартап Greenfluidics изобрел альтернативу обычным окнам — биопанели из водорослей. Они захватывают углекислый газ и пропускают его через биомассу, вырабатывая кислород. При достаточном солнечном свете биомасса быстро растет, увеличивая потребление CO2 и выработку кислорода.

Биопанели удерживают тепло, охлаждая здание и снижая потребление энергии кондиционерами в летнее время. Также биомассу из панелей можно перерабатывать в горючее биотопливо и использовать для системы подогрева воды.

Каждая биопанель может генерировать до 328 кВтч/м2 энергии в год и экономить до 90 кВтч/м2 за счет охлаждения здания. Greenfluidics рассчитывает вывести продукт на рынок в ближайшее время.

Источник: incrussia.ru

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