Стартап Илона Маска Neuralink привлек $205 млн

Лид-инвестором раунда серии C стал фонд Vy Capital. Его основал Александр Тамас, бывший партнер DST Юрия Мильнера. В раунде также приняли участие Google Ventures, DFJ Growth, Valor Equity Partners, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, соучредитель Coinbase Фред Эрсам и другие.





В 2018 году во время предыдущего раунда в Neuralink инвестировали $51 млн, а в 2017 году — $107 млн. Деньги позволят компании продолжить работу над имплантом для квадриплегиков — людей, у которых полностью или частично парализованы руки и ноги.





Кроме того, Neuralink планирует вывести на рынок N1 Link — устройство, которое после имплантации становится полностью невидимым и передает данные по беспроводной связи.



Кроме того, компания проведет клинические испытания N1 Link на людях. До сих пор они проводились на крысах, свиньях и обезьяне, которая благодаря импланту смогла играть в компьютерную игру силой мысли.





Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 млн от группы инвесторов во главе с дубайским фондом Vy Capital. На сегодняшний день это самые крупные инвестиции для компании из этой области.