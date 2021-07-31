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Стартап Илона Маска Neuralink привлек $205 млн
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Сегодня в 10:27

Стартап Илона Маска Neuralink привлек $205 млн

Разработчик нейроинтерфейсов Neuralink Илона Маска привлек $205 млн от группы инвесторов во главе с дубайским фондом Vy Capital. На сегодняшний день это самые крупные инвестиции для компании из этой области.

Лид-инвестором раунда серии C стал фонд Vy Capital. Его основал Александр Тамас, бывший партнер DST Юрия Мильнера. В раунде также приняли участие Google Ventures, DFJ Growth, Valor Equity Partners, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, соучредитель Coinbase Фред Эрсам и другие.

В 2018 году во время предыдущего раунда в Neuralink инвестировали $51 млн, а в 2017 году — $107 млн. Деньги позволят компании продолжить работу над имплантом для квадриплегиков — людей, у которых полностью или частично парализованы руки и ноги.

Кроме того, Neuralink планирует вывести на рынок N1 Link — устройство, которое после имплантации становится полностью невидимым и передает данные по беспроводной связи.

Кроме того, компания проведет клинические испытания N1 Link на людях. До сих пор они проводились на крысах, свиньях и обезьяне, которая благодаря импланту смогла играть в компьютерную игру силой мысли.

Источник: incrussia.ru

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