Стартап Cerebra выиграл в международном конкурсе Global Startup Awards

Финал международного конкурса Global Startup Awards прошел 28-29 марта в столице Дании Копенгагене. Стартап Cerebra победил в номинации Best VerTech startup 2023, где обошел стартапы из Кении, Нигерии, Турции, Дании, Узбекистана и Норвегии.

Айгерим Сейдуали, менеджер проекта Cerebra

Было волнительно, так как другие стартапы в нашей номинации были крупными и инновационными. Я впервые прошла по красной дорожке и была удивлена уровнем мероприятия. 120 стран принимали участие в этом конкурсе. Горжусь, что работаю в такой крутой команде и могу представлять нашу страну на международной арене.





Победа в финале даст возможность команде Cerebra внести вклад, используя опыт и знания, во благо формирования глобальной экосистемы стартапов вместе с другими инновационными проектами. Также Команда Досжана Жусупова получит доступ к GSA Alumni Network, особому клубу, доступному только по приглашению, который способствует развитию стартап-экосистем во всем мире.