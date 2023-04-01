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Стартап Cerebra выиграл в международном конкурсе Global Startup Awards
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Главный

Сегодня в 09:55

Стартап Cerebra выиграл в международном конкурсе Global Startup Awards

Финал международного конкурса Global Startup Awards прошел 28-29 марта в столице Дании Копенгагене. Стартап Cerebra победил в номинации Best VerTech startup 2023, где обошел стартапы из Кении, Нигерии, Турции, Дании, Узбекистана и Норвегии.

Айгерим Сейдуали, менеджер проекта Cerebra

Было волнительно, так как другие стартапы в нашей номинации были крупными и инновационными. Я впервые прошла по красной дорожке и была удивлена уровнем мероприятия. 120 стран принимали участие в этом конкурсе. Горжусь, что работаю в такой крутой команде и могу представлять нашу страну на международной арене.


Победа в финале даст возможность команде Cerebra внести вклад, используя опыт и знания, во благо формирования глобальной экосистемы стартапов вместе с другими инновационными проектами. Также Команда Досжана Жусупова получит доступ к GSA Alumni Network, особому клубу, доступному только по приглашению, который способствует развитию стартап-экосистем во всем мире.

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#казахстан #стартап #технологии #медицина #cerebra
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