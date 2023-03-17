Стало известно название новой операционной системы Apple

Apple работает над новой гарнитурой смешанной реальности, которая будет анонсирована в этом году. Открытый исходный код, предоставленный самой компанией, содержит упоминание новой операционной системы.

Apple обновила свой исходный код, доступный для разработчиков на GitHub. В нем упоминаются realityOS и Reality Simulator наряду с существующими в настоящее время платформами, такими как iOS, macOS и watchOS. Издание 9to5Mac проверило и подтвердило упоминания RealityOS, Reality Simulator и Wolf в открытом исходном коде Apple.

RealityOS — это потенциальное название операционной системы, под управление которой будет работать гарнитура смешанной реальности Apple. Название ранее упоминалось в логах App Store , еще одного инструмента Apple для разработчиков. В 2021 году компания также зарегистрировала товарный знак realityOS в Ведомстве СШАпо патентам и товарным знакам.

Источник: ixbt.com