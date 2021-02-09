Стал известен доход мировых IT-гигантов в 2020 году

Компании Facebook, Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft продемонстрировали стремительный рост в 2020 году. Положительное влияние оказала пандемия.

Совокупный доход компаний вырос на 20% и составил 1,1 трлн $. Их общая прибыль росла еще быстрее в 2020 году. Темп прироста равняется 24%. При этом совокупная рыночная капитализация IT-гигантов за последний год увеличилась вдвое — до 8 трлн $.

Во время пандемии клиенты Apple стали чаще покупать ноутбуки, планшеты и другие устройства компании, в том числе для удаленной работы.

Кроме того, в прошлом году начались продажи новых моделей iPhone, доходы от которых составили значительную часть годовой прибыли Apple. Спрос на компьютеры Mac упал в первом квартале 2020 года. Но в остальную часть года их продажи росли.

Microsoft показал рост за счет реализации ноутбуков Surface и игровых приставок Xbox. Также наиболее популярными сервисами компании стали: облачные продукты, инструменты для совместной работы и текстовых чатов.

Amazon укрепила позиции за счет значительного роста e-commerce во время пандемии и соответствующего увеличения числа дистанционных покупок. В 2020 году выручка компании увеличилась на 38% — до 386 млрд $. При этом компания увеличила штат на 500 тысяч человек. И при сохранении таких темпов роста Amazon может обогнать по числу сотрудников крупнейшего работодателя США Walmart.

Facebook внедрила покупки через Instagram. Как инструмент дистанционных покупок, новый сервис стал популярен во время карантина. Кроме того, компания укрепила связь между своими платформами, что затрудняет для пользователей отказ от ее продуктов.

Рост Google объясняется тем, что больше людей стали тратить деньги в интернете. И хотя в начале 2020 года рекламодатели уменьшили расходы, негативно подействовав на компанию, к концу года активность восстановилась.

Источник: rb.ru