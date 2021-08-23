США, Сингапур и Новая Зеландия: 8 стипендий, на которые вы успеете подать заявку

Вместе с осенью, к нам приходит и новый учебный год. Мы собрали список стипендиальных программ, на которые вы еще успеете подать документы для поступления.
Стипендия Kotzen Scholarship в Simmons University, США
Стипендия предусматривает полную оплату обучения, проживания и питания, а также дополнительные $3000 на академическую активность и исследовательскую деятельность.
Требования и документы:
— заявка на обучение в Simmons University на осенний семестр
— короткое эссе объемом не более 250 слов
— длинное эссе объемом не более 500 слов
— сертификаты TOEFL и SAT или ACT
— GPA не ниже 3.3.
— сертификаты и достижения.
Дедлайн: 1 декабря 2021 года
Стипендия Singapore International Graduate Award, Сингапур
Стипендия на получение докторской степени предусматривает бесплатное обучение в одном из этих университетов:
— Nanyang Technological University
— National University of Singapore
— Singapore University of Technology and Design
— Singapore Management University.
Ежемесячная стипендия составляет $2000, также предусмотрены выплаты на перелет и проживание.
Области исследований в рамках программы:
— biomedical sciences
— physical science and engineering.
Требования и документы:
— паспорт
— фотография
— транскрипт на английском языке
— результаты одного из этих тестов: GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE.
Дедлайн: 1 декабря 2021 года
Стипендия GIST в Gwangju Institute of Science and Technology, Южная Корея
Gwangju Institute of Science and Technology был основан Южнокорейским правительством в 1993 году, с целью развития исследовательской деятельности в научно-технической отрасли. Стипендия GIST предлагает полную оплату расходов для магистратуры, докторантуры и программы, которая соединяет в себе степени M.S. и PhD.
Оплачивается:
— авиабилет в одну сторону
— ежемесячная стипендия в размере 140 000 вон
— пособие на питание в размере 100 000 вон
— 80% расходов за медицинское страхование.
— студенты, участвующие в исследовательских проектах, получат дополнительную финансовую поддержку.
Требования и документы:
— заполнить онлайн-заявку
— заверенные дипломы, сертификаты и транскрипт
— два рекомендательных письма
— сертификат о владении английским языком
— копия паспорта.
Дедлайн: для весеннего семестра — 15 октября, для осеннего — 15 апреля каждого года
Стипендия Danish Government Scholarship от правительства Дании
Стипендия предполагает бесплатное обучение и выплаты на проживание в размере 3000 датских крон для программ бакалавриата, магистратуры и PhD.
Университеты, которые принимают по стипендии Danish Government Scholarship:
— IT University of Copenhagen
— University of Southern Denmark
— Copenhagen Business School
— Aalborg University
— Roskilde University
— Technical University of Denmark
— University of Copenhagen
— Aarhus University.
Требования и документы:
— быть гражданином страны, не входящей в Европейский Союз
— подать заявку в один из университетов из списка
— транскрипт и диплом на одном из этих языков: английский, датский, шведский, норвежский
— сертификат, подтверждающий владение английским языком.
Дедлайн: 1 сентября каждого года
Стипендия PGR International Studentship в King’s College London, Великобритания
The Centre for Doctoral Studies at King’s College London предлагает полностью финансируемые стипендии для иностранных студентов.
Подать заявку можно на обучение по программам магистратуры и докторантуры на следующих факультетах:
— life sciences & medicine
— psychiatry, psychology & neuroscience
— natural & mathematical sciences
— nursing, midwifery & palliative care
— dentistry, oral & craniofacial sciences.
Стипендия покрывает расходы на обучение, проживание, а также предоставляет грант до £5000 в год на исследовательские проекты.
Требования и документы:
— подать заявку на обучение в King’s College London
— заполнить заявку
— предоставить проектный план и мотивационное эссе
— транскрипт на английском языке
— рекомендательное письмо
— сертификат, подтверждающий владение английским языком.
Дедлайн: 1 октября 2021 года
Стипендия Merit Scholarship в Vistula University, Польша
Vistula University — академическое высшее учебное заведение, расположенное в Варшаве. Стипендия полагается иностранным студентам для бесплатного получения степени бакалавра или магистра. Можно выбрать любую специальность.
Требования и документы:
— не быть гражданином Польши
— иметь сертификат IETLS с минимальным баллом 6.0
— заполнить онлайн-заявку.
Дедлайн: 15 января 2022 года
Стипендия Wellington Doctoral Scholarship в Victoria University of Wellington, Новая Зеландия
Victoria University of Wellington — одно из главных учебных заведений Новой Зеландии. Стипендия предназначена для докторантов и распределяется на основе академических заслуг. Каждый год ее получает около 110 докторантов. Предполагается бесплатное обучение и выплаты в размере $27 500 в год.
Требования и документы:
— заполнить онлайн-заявку
— предоставить мотивационное письмо
— предоставить список исследований и достижений
— заверенные копии сертификатов и дипломов
— сертификат, подтверждающий владение английским языком.
Дедлайн: три раунда подачи заявок каждый год — до 1 марта, 1 июля и 1 ноября
Стипендия Remarkable Scholarship в Griffith University, Австралия
Griffith University — государственный исследовательский университет в Юго-Восточном Квинсленде на восточном побережье Австралии. Основанный в 1971 году Griffith, представил первые в Австралии ученые степени в области экологических наук и восточных исследований. Стипендия покрывает 50% оплаты обучения.
Требования и документы:
— подать заявку на обучение
— иметь высокий GPA
— сертификат, подтверждающий владение английским языком.