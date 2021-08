США, Сингапур и Новая Зеландия: 8 стипендий, на которые вы успеете подать заявку

Вместе с осенью, к нам приходит и новый учебный год. Мы собрали список стипендиальных программ, на которые вы еще успеете подать документы для поступления.





Стипендия Kotzen Scholarship в Simmons University, США





Стипендия предусматривает полную оплату обучения, проживания и питания, а также дополнительные $3000 на академическую активность и исследовательскую деятельность.

Требования и документы:

— заявка на обучение в Simmons University на осенний семестр

— короткое эссе объемом не более 250 слов

— длинное эссе объемом не более 500 слов

— сертификаты TOEFL и SAT или ACT

— GPA не ниже 3.3.

— сертификаты и достижения.

Дедлайн: 1 декабря 2021 года

Стипендия Singapore International Graduate Award, Сингапур

Стипендия на получение докторской степени предусматривает бесплатное обучение в одном из этих университетов:

— Nanyang Technological University

— National University of Singapore

— Singapore University of Technology and Design

— Singapore Management University.

Ежемесячная стипендия составляет $2000, также предусмотрены выплаты на перелет и проживание.

Области исследований в рамках программы:

— biomedical sciences

— physical science and engineering.

Требования и документы:

— паспорт

— фотография

— транскрипт на английском языке

— результаты одного из этих тестов: GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE.

Дедлайн: 1 декабря 2021 года

Стипендия GIST в Gwangju Institute of Science and Technology, Южная Корея

Gwangju Institute of Science and Technology был основан Южнокорейским правительством в 1993 году, с целью развития исследовательской деятельности в научно-технической отрасли. Стипендия GIST предлагает полную оплату расходов для магистратуры, докторантуры и программы, которая соединяет в себе степени M.S. и PhD.

Оплачивается:

— авиабилет в одну сторону

— ежемесячная стипендия в размере 140 000 вон

— пособие на питание в размере 100 000 вон

— 80% расходов за медицинское страхование.

— студенты, участвующие в исследовательских проектах, получат дополнительную финансовую поддержку.

Требования и документы:

— заполнить онлайн-заявку

— заверенные дипломы, сертификаты и транскрипт

— два рекомендательных письма

— сертификат о владении английским языком

— копия паспорта.

Дедлайн: для весеннего семестра — 15 октября, для осеннего — 15 апреля каждого года

Стипендия Danish Government Scholarship от правительства Дании





Стипендия предполагает бесплатное обучение и выплаты на проживание в размере 3000 датских крон для программ бакалавриата, магистратуры и PhD.

Университеты, которые принимают по стипендии Danish Government Scholarship:

— IT University of Copenhagen

— University of Southern Denmark

— Copenhagen Business School

— Aalborg University

— Roskilde University

— Technical University of Denmark

— University of Copenhagen

— Aarhus University.

Требования и документы:

— быть гражданином страны, не входящей в Европейский Союз

— подать заявку в один из университетов из списка

— транскрипт и диплом на одном из этих языков: английский, датский, шведский, норвежский

— сертификат, подтверждающий владение английским языком.

Дедлайн: 1 сентября каждого года

Стипендия PGR International Studentship в King’s College London, Великобритания

The Centre for Doctoral Studies at King’s College London предлагает полностью финансируемые стипендии для иностранных студентов.

Подать заявку можно на обучение по программам магистратуры и докторантуры на следующих факультетах:

— life sciences & medicine

— psychiatry, psychology & neuroscience

— natural & mathematical sciences

— nursing, midwifery & palliative care

— dentistry, oral & craniofacial sciences.

Стипендия покрывает расходы на обучение, проживание, а также предоставляет грант до £5000 в год на исследовательские проекты.

Требования и документы:

— подать заявку на обучение в King’s College London

— заполнить заявку

— предоставить проектный план и мотивационное эссе

— транскрипт на английском языке

— рекомендательное письмо

— сертификат, подтверждающий владение английским языком.

Дедлайн: 1 октября 2021 года

Стипендия Merit Scholarship в Vistula University, Польша

Vistula University — академическое высшее учебное заведение, расположенное в Варшаве. Стипендия полагается иностранным студентам для бесплатного получения степени бакалавра или магистра. Можно выбрать любую специальность.

Требования и документы:

— не быть гражданином Польши

— иметь сертификат IETLS с минимальным баллом 6.0

— заполнить онлайн-заявку.

Дедлайн: 15 января 2022 года

Стипендия Wellington Doctoral Scholarship в Victoria University of Wellington, Новая Зеландия

Victoria University of Wellington — одно из главных учебных заведений Новой Зеландии. Стипендия предназначена для докторантов и распределяется на основе академических заслуг. Каждый год ее получает около 110 докторантов. Предполагается бесплатное обучение и выплаты в размере $27 500 в год.

Требования и документы:

— заполнить онлайн-заявку

— предоставить мотивационное письмо

— предоставить список исследований и достижений

— заверенные копии сертификатов и дипломов

— сертификат, подтверждающий владение английским языком.

Дедлайн: три раунда подачи заявок каждый год — до 1 марта, 1 июля и 1 ноября

Стипендия Remarkable Scholarship в Griffith University, Австралия

Griffith University — государственный исследовательский университет в Юго-Восточном Квинсленде на восточном побережье Австралии. Основанный в 1971 году Griffith, представил первые в Австралии ученые степени в области экологических наук и восточных исследований. Стипендия покрывает 50% оплаты обучения.

Требования и документы:

— подать заявку на обучение

— иметь высокий GPA

— сертификат, подтверждающий владение английским языком.

Дедлайн: 3 декабря 2021 года