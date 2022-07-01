США, ОАЭ и Турция: где русскоязычному жить за рубежом

Собрали три материала о переезде за рубеж. Подробнее о том, в какие страны и города лучше всего переезжать.







Где русскоязычные живут в США: лучшие города, районы, школы и компании для работы





США — страна, манящая миллионы иммигрантов по всему миру. Их привлекает возможность повысить уровень жизни в месте с крупнейшей мировой экономикой. Зачастую выходцы из стран СНГ живут в одних штатах, городах и районах.

Некоторые районы даже не отличаются от привычных нам: есть русские детские сады, парикмахерские, магазины и компании. Чаще всего русскоязычные выбирают для жизни крупные города, в которых гораздо легче приспособиться, чем в сельской местности. По статистике, русский язык занимает седьмое место по распространенности в США.

Самым «русским» штатом принято считать Нью-Йорк. Огромный город стал домом для более полумиллиона русскоязычных жителей. В определенных районах можно услышать привычную русскую речь и даже обойтись без переводчика.

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Переезд в ОАЭ. Где жить, в какую школу устроить ребенка и кем работать





ОАЭ делится на семь регионов — эмиратов. Это Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Умм-эль-Кайвайн, Аджман. Каждый эмират имеет свои законы, культурные особенности и обычаи.

Благоприятные условия погоды в разное время года — преимущество ОАЭ. Граждане стран СНГ выбирают Объединенные Арабские Эмираты как место для переезда на ПМЖ. Здесь проживает около 70 тысяч русскоговорящих. Основная часть — иммигранты из России, Украины, Казахстана.

Большинство экспатов выбирают для жизни Дубай или Абу-Даби. Эти города наиболее развитые, богатые, густонаселенные. Здесь большой выбор вакансий, расширенный рынок недвижимости, множество возможностей.

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Переезд в Турцию. Где жить, в какую школу устроить ребенка и кем работать





Турция — одна из немногих стран, где идеально все. Здесь невероятная природа, развитая инфраструктура, богатая история и идеальные погодные условия. Страна предлагает недвижимость гражданам других стран за доступные цены.

Поэтому все больше и больше русскоязычных жителей выбирают Турцию, а молодые студенты приезжают сюда на учебу.

Стамбул — крупный центр для иностранных инвесторов. Это красивый город с настоящим турецким колоритом и многообещающими перспективами. Он идеально подходит для перспективных молодых людей.

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