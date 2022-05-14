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Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска стал доступен в 32 странах
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Сегодня в 09:54

Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска стал доступен в 32 странах

Комплекты оборудования Starlink доступны для «немедленной отправки» в 32 странах. Это могут сделать пользователи Северной Америки, частично Европы, Австралии и некоторых стран.

Для некоторых стран есть указание, что отправка станет доступна пользователям в конце 2022 года или в 2023 году. Например, в 2023 году компания планирует покрыть страны Африки, Турцию, а также Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года. Число пользователей за три месяца достигло 10 000 в июне 2021. В августе того же года Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink во всем мире.

Источник: vc.ru

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#казахстан #интернет #илонмаск #спутниковаясвязь #starlink
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