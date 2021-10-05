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Spotify запустил подкасты в России
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Сегодня в 11:03

Spotify запустил подкасты в России

Пользователи Spotify заметили в приложении подкасты: они находятся в разделе «Поиск» — «Подкасты». Чтобы контент стал доступен, нужно несколько раз перезапустить приложение.

В разделе есть подкасты студии «Либо/Либо», «Завтракаст», «Радио-Т», «Арзамас» и другие. Они разделены по категориям: образование, юмор, истории, музыка и так далее.

Источник: vc.ru

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