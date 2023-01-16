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Spotify выпустит аудиосериал о знакомстве Харли Квинн и Джокера
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Сегодня в 10:36

Spotify выпустит аудиосериал о знакомстве Харли Квинн и Джокера

DC и Spotify выпустят аудиосериал «Харли Квинн и Джокер: Здравый ум».

Роль Харли Квинн озвучила Кристина Риччи, Джокера — Билли Магнуссен, а Брюса Уэйна — Джастин Хартли.

«Харли Квинн и Джокер: Здравый ум» станет вторым проектом DC и Spotify после выхода Batman Unburied в 2022 году. Премьера сериала состоится 31 января.

Источник: daily.afisha.ru

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