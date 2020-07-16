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Spotify стал официально доступен казахстанским пользователям
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Сегодня в 10:28

Spotify стал официально доступен казахстанским пользователям

Музыкальный стриминговый сервис Spotify стал официально доступен для пользователей из Казахстана. Стоимость индивидуальной подписки — минимальная цена за пользование сервисом с более 50 000 000 треков — составляет 4,99 $.

Начало работы Spotify в Казахстане связано с выходом на рынок России. Доступ к сервису также появится в Молдавии, Беларуси, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. В общей сложности сервис теперь будет доступен для более чем 90 стран.

По словам вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера, которые приводит агентство ТАСС, запуск сервиса в новых странах откроет доступ к нему еще для 250 000 000 человек, в то время как сейчас им пользуется порядка 286 000 000 человек.

Spotify основали в 2006 году шведы Даниель Эк и Мартин Лорентсон, первый запуск состоялся в 2008 году. В 2018 году компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой в 23 500 000 000 $. Сейчас капитализация компании превышает 48 000 000 000 $.

Источник: vlast.kz

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#казахстан #россия #spotify
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