Spotify стал официально доступен казахстанским пользователям

Начало работы Spotify в Казахстане связано с выходом на рынок России. Доступ к сервису также появится в Молдавии, Беларуси, Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Черногории, Сербии, Словении и Северной Македонии. В общей сложности сервис теперь будет доступен для более чем 90 стран.
По словам вице-президента Spotify по развитию новых рынков Густава Гилленхаммера, которые приводит агентство ТАСС, запуск сервиса в новых странах откроет доступ к нему еще для 250 000 000 человек, в то время как сейчас им пользуется порядка 286 000 000 человек.
Spotify основали в 2006 году шведы Даниель Эк и Мартин Лорентсон, первый запуск состоялся в 2008 году. В 2018 году компания провела первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой в 23 500 000 000 $. Сейчас капитализация компании превышает 48 000 000 000 $.
Источник: vlast.kz